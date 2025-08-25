 Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde - Chilevisión
25/08/2025 17:21

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

El aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a quienes cumplan los requisitos estipulados. A continuación te contamos todo los detalles.

Publicado por CHV Noticias

El aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados es un aporte monetario que entrega el Estado exclusivamente durante el mes de septiembre a los adultos que se encuentren jubilados.

El beneficio consiste en un monto base de $25.280 que puede incrementarse en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto del 2025. 

El monto que contempla esta ayuda se paga solo una vez al año durante el mes de septiembre como un aporte adicional a la pensión de la persona beneficiaria. 

Requisitos para recibir el aguinaldo Fiestas Patrias

El aguinaldo de Fiestas Patrias será entregado a pensionados y pensionadas que, al 31 de agosto de 2025, cumplan con alguno de estos requisitos:

  • Pensionados del IPS que reciben Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

  • Pensionados de las ex cajas de previsión, ISL, mutualidades, Dipreca, Capredena.

  • Pensionados de AFP o compañías de seguro que reciben PGU, Aporte Previsional Solidario o pensiones mínimas con garantía estatal.

  • Personas con Subsidio por Discapacidad

  • Beneficiarios de pensiones de reparación (Ley Rettig y Valech).

Un detalle importante es que este aguinaldo es compatible con otro tipo de beneficios, subsidios y bonos que entrega el Estado. 

Cómo se paga el aguinaldo Fiestas Patrias

El pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados se verá reflejado de forma automática en el pago correspondiente a la pensión del mes de septiembre. 

