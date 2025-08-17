Aguinaldo Fiestas Patrias 2025: Revisa cuánto recibirán los trabajadores del sector público - Chilevisión

Falta un mes para que comiencen las celebraciones y ya muchos se preguntan cuál será el monto del beneficio.. Conoce a continuación el detalle.
Con menos de un mes para que se celebren las Fiestas Patrias en Chile, una fecha marcada por las tradiciones, las reuniones familiares y, por supuesto, el esperado aguinaldo para los funcionarios públicos.
Este beneficio, entregado anualmente por el Estado, tiene como objetivo apoyar a los trabajadores en los gastos propios de estas festividades y se paga en una sola ocasión. En el caso de los pensionados, también pueden acceder al aguinaldo otorgado por el IPS.
El monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público está fijado por la Ley 21.274.
En este caso, el monto que entrega está diferenciado según la remuneración del beneficiario o beneficiaria, dependiendo del siguiente umbral:
Hay dos requisitos esenciales que habilitan el recibir el pago del aguinaldo: