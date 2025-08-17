Aguinaldo Fiestas Patrias 2025: Revisa cuánto recibirán los trabajadores del sector público - Chilevisión

Falta un mes para que comiencen las celebraciones y ya muchos se preguntan cuál será el monto del beneficio.. Conoce a continuación el detalle.

Con menos de un mes para que se celebren las Fiestas Patrias en Chile, una fecha marcada por las tradiciones, las reuniones familiares y, por supuesto, el esperado aguinaldo para los funcionarios públicos.

Este beneficio, entregado anualmente por el Estado, tiene como objetivo apoyar a los trabajadores en los gastos propios de estas festividades y se paga en una sola ocasión. En el caso de los pensionados, también pueden acceder al aguinaldo otorgado por el IPS.

Estos son los montos del aguinaldo del sector público

El monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público está fijado por la Ley 21.274.

En este caso, el monto que entrega está diferenciado según la remuneración del beneficiario o beneficiaria, dependiendo del siguiente umbral:

Si es igual o inferior a $1.025.622, el aguinaldo será de $88.667 pesos.

Si es superior a $1.025.622, el aguinaldo será de $61.552.

Requisitos para acceder al aguinaldo para trabajadores del sector público

Hay dos requisitos esenciales que habilitan el recibir el pago del aguinaldo:

Ser trabajador del sector público

Desempeñar labores en cargos de planta o a contrata al 31 de agosto

Cuándo se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público