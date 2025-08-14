¿Sería irrenunciable? Así cambiaría la semana de las Fiestas Patrias si aprueban el feriado extra - Chilevisión

La discusión sobre si el miércoles 17 debiese ser feriado se originó luego de que la diputada Camila Musante presentara un proyecto que busca extender la semana dieciochera.

La diputada Camila Musante (bancada IND-PPD) ingresó un proyecto que busca extender el feriado de las Fiestas Patrias de dos días a tres para el presente año.

En concreto, lo que se busca es que el miércoles 17 de septiembre, que actualmente es un día hábil, sea declarado como feriado y aumentar los días de celebración en el marco de la semana diciochera.

CHV Noticias conversó con la legisladora que presentó la iniciativa para entregar detalles sobre el funcionamiento: "Viene a reconocer lo que es una tradición dentro de las familias chilenas y, por cierto, de muchas empresas que dan este día como feriado".

¿17 de septiembre feriado? Los detalles de la propuesta

En relación al carácter de este posible feriado, la legisladora señaló que no sería irrenunciable, pero que busca "fomentar el turismo y el comercio en nuestro país".

"Es una iniciativa que ha tenido mucho apoyo de la gente, porque la mayoría de las empresas toman esta decisión y la mayoría de las personas salen en Fiestas Patrias y recorren nuestro país en celebraciones", agregó.

En la misma línea, realizó un llamado al gobierno y a los ministerios de Hacienda y Turismo para que la medida sea evaluada lo antes posible.

"Esperemos se empiece a legislar cuanto antes y va a depender muchísimo de la posición del gobierno; si apoyan y le dan urgencia, lo podemos hacer realidad antes de la fecha", cerró.

¿Cómo quedaría el calendario con el miércoles 17 feriado?

Actualmente, la legislación permite que el 17 de septiembre sea feriado solo cuando 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente.

Sin embargo, este año 18 y 19 serán jueves y viernes, por lo que, de aprobarse el día 17 como feriado, el calendario de la semana dieciochera quedaría de la siguiente manera: