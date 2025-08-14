PGU suma nuevos beneficiarios: Estos son los requisitos para el pago de $250 mil - Chilevisión

Un nuevo grupo podrá acceder el beneficio a partir de septiembre, siempre y cuando cumplan con ciertas exigencias que estipula el IPS.

Gracias a la Reforma de Pensiones se están implementando cambios como en el caso de de los nuevos beneficiarios de Pensión Garantizada Universal (PGU).

De acuedo al Instituto de Previsión Social (IPS)esto contempla leyes de reparación y pensiones de gracia a personas que tengan más de 82 años.

Quienes estén en este nuevo grupo pueden solicitar el beneficio y empezarán a recibirlo desde septiembre.

De esta forma, quienes no tenían acceso a la PGU, podrán recibir el pago correspondiente a $250.000 mensuales, a partir de septiembre.

Principales para recibir la PGU

Tener 65 o más años cumplidos (la PGU se puede pedir a cualquier edad desde los 65 años en adelante).

No integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población. Este requisito se verifica en el IPS una vez ingresada la solicitud.

Acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos, desde que la personas tiene 20 años en adelante. También, al menos cuatro años de los últimos cinco anteriores a la solicitud del beneficio.

Contar con una pensión base calculada menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación).

Cómo solicitar la PGU

El IPS cuenta con diferentes opciones para quienes deseen solicitar la PGU: