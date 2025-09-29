Bono Dueña de Casa entrega pago automático de $452 mil: Revisa con tu RUT si cumples los requisitos - Chilevisión

El beneficio mensual es entregado durante dos años y sin postular a mujeres que cumplan con un par de requisitos.

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte que pueden recibir todas las familias y personas del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

De esta forma, las mujeres beneficiarias del Bono de Protección recibirán un aporte total de $452.000 dividido en los plazos ya mencionados.

Revisa acá con tu RUT si recibes el Bono de Protección

Para saber si eres beneficiaria del Bono de Protección, puedes consultar con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende o haciendo clic en la imagen a continuación.

Requisitos del Bono Dueña de Casa 2025

El Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a mujeres que:

Pertenezcan a algún programa del Subistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades.

Hayan firmado la carta de compromiso y plan de intervención a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Montos del Bono Dueña de Casa 2025

El Bono de Protección consta de un pago mensual durante 24 meses, y sus montos son diferenciados en el tiempo.