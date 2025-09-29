Bono Dueña de Casa entrega pago automático de $452 mil: Revisa con tu RUT si cumples los requisitos - Chilevisión

El beneficio mensual es entregado durante dos años y sin postular a mujeres que cumplan con un par de requisitos.
El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte que pueden recibir todas las familias y personas del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades.
Este beneficio se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.
De esta forma, las mujeres beneficiarias del Bono de Protección recibirán un aporte total de $452.000 dividido en los plazos ya mencionados.
Para saber si eres beneficiaria del Bono de Protección, puedes consultar con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende o haciendo clic en la imagen a continuación.
El Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a mujeres que:
