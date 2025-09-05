Solo necesitas tu RUT: Así puedes consultar la fecha y forma de pago de los beneficios del IPS - Chilevisión

El Instituto de Previsión Social entrega una serie de aportes económicos todos los meses. En simples pasos, los beneficiarios pueden consultar el día exacto en que recibirán su dinero.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa cada mes las fechas de pago de pensiones y otros beneficios estatales.

Estas fechas son clave para miles de beneficiarios en Chile, quienes pueden consultar el día exacto en que recibirán su dinero de forma presencial en sucursales de pago o a través de depósito bancario en su CuentaRUT u otra cuenta registrada.

Algunos beneficios que puedes consultar son:

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Subsidio Familiar (SUF) o Maternal

Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI)

Consulta con tu RUT fecha y forma de pago de beneficios

ChileAtiende dispone de un sitio web oficial donde se puede consultar en línea con el RUT del beneficiario. El trámite es gratuito y sólo debes seguir los siguientes pasos: