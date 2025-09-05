 Solo necesitas tu RUT: Así puedes consultar la fecha y forma de pago de los beneficios del IPS - Chilevisión
05/09/2025 16:31

Solo necesitas tu RUT: Así puedes consultar la fecha y forma de pago de los beneficios del IPS

El Instituto de Previsión Social entrega una serie de aportes económicos todos los meses. En simples pasos, los beneficiarios pueden consultar el día exacto en que recibirán su dinero.

Publicado por CHV Noticias

El Instituto de Previsión Social (IPS) informa cada mes las fechas de pago de pensiones y otros beneficios estatales.

Estas fechas son clave para miles de beneficiarios en Chile, quienes pueden consultar el día exacto en que recibirán su dinero de forma presencial en sucursales de pago o a través de depósito bancario en su CuentaRUT u otra cuenta registrada.

Algunos beneficios que puedes consultar son:

Consulta con tu RUT fecha y forma de pago de beneficios

ChileAtiende dispone de un sitio web oficial donde se puede consultar en línea con el RUT del beneficiario. El trámite es gratuito y sólo debes seguir los siguientes pasos:

  • A través del sitio web de ChileAtiende, accede a la sección "Consulta de fecha y forma de pago".
  • Ingresa el RUT del beneficiario.
  • Luego, se desplegarán los beneficios disponibles con la respectiva fecha y forma de pago.

