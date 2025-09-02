 Beneficios en septiembre: Revisa con tu RUT si tienes bonos y aportes del IPS sin cobrar - Chilevisión
02/09/2025 18:12

Beneficios en septiembre: Revisa con tu RUT si tienes bonos y aportes del IPS sin cobrar

El Instituto de Previsión Social, encargado de entregar estas ayudas económicas, tiene disponible un buscador para consultar y verificar en simples pasos si existen dineros por reclamar.

Publicado por CHV Noticias

Comenzó septiembre, un mes en que suelen aumentar los gastos para las familias chilenas por las Fiestas Patrias. Para solventar esto, hay una serie de bonos, subsidios y aportes que no han sido cobrados por los beneficiarios.

El Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de entregar las ayudas económicas, tiene disponible un buscador para consultar y verificar dineros por reclamar.

¿Cómo saber si tengo un beneficio sin cobrar?

En simples pasos, consulta con tu RUT si tienes algún beneficio sin cobrar:

  • Ingresa a este enlace de ChileAtiende.
  • Con el RUN y fecha de nacimiento, accede a la información para saber si tiene beneficios pendientes de cobro. De ser así, con la ClaveÚnica puede revisar el detalle.
  • Finalmente, se puede solicitar el pago del beneficio, sea en depósito en una cuenta bancaria o de manera presencial, a través de los proveedores de pago del IPS.

¿Cuáles son los beneficios por los que se puede consultar?

Algunos de los beneficios que puedes consultar son:

