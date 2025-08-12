Adultos mayores reciben bono de hasta $220 mil en agosto: Revisa si lo obtienes - Chilevisión

El beneficio que entrega el IPS puede ser solicitado en oficinas de ChileAtiende o a través de una videoatención en la Sucursal Virtual. Deberás contar con un computador o teléfono con conexión a Internet.
Los adultos mayores pueden solicitar un importante bono que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) si cumplen tan solo un requisito.
Se trata del Bono Bodas de Oro, un aporte monetario otorgado a parejas que lleven más de 50 años de matrimonio y que en 2024 llegó a los $445.352 por cónyugue. La cifra se reajusta anualmente con la variación del IPC.
Según señala el sitio web de ChileAtiende, pueden acceder al beneficio los cónyuges que cumplan los siguientes puntos.
Para acceder al beneficio se puede postular en el sitio web de ChileAtiende o en presencial en cualquiera de sus sucursales.
El trámite presencial se puede hacer de lunes a jueves, de 8:00 a 18:00 horas, y los viernes de 8:00 a 17:00 horas.
Las personas que hayan enviudado, en tanto, tendrán derecho al bono en los siguientes casos:
Además de pedirlo en oficinas de ChileAtiende, el bono también puede ser solicitado a través de una videoatención en la Sucursal Virtual del organismo. Deben contar con un computador o teléfono con conexión estable a Internet. Pincha la imagen para solicitarla.