Adultos mayores reciben bono de hasta $220 mil en agosto: Revisa si lo obtienes - Chilevisión

 Adultos mayores reciben bono de hasta $220 mil en agosto: Revisa si lo obtienes
12/08/2025 12:53

Adultos mayores reciben bono de hasta $220 mil en agosto: Revisa si lo obtienes

El beneficio que entrega el IPS puede ser solicitado en oficinas de ChileAtiende o a través de una videoatención en la Sucursal Virtual. Deberás contar con un computador o teléfono con conexión a Internet.

Publicado por CHV Noticias

Los adultos mayores pueden solicitar un importante bono que entrega el Instituto de Previsión Social (IPS) si cumplen tan solo un requisito.  

Se trata del Bono Bodas de Oro, un aporte monetario otorgado a parejas que lleven más de 50 años de matrimonio y que en 2024 llegó a los $445.352 por cónyugue. La cifra se reajusta anualmente con la variación del IPC.

Quiénes reciben el Bono Bodas de Oro

Según señala el sitio web de ChileAtiende, pueden acceder al beneficio los cónyuges que cumplan los siguientes puntos.

      • No estén separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal).
      • Estén en el Registro Social de Hogares (RSH), y, de acuerdo a su calificación, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población.
      • Convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía (uno o ambos), reconocido por la autoridad correspondiente.
      • Acreditan residencia en el territorio nacional por un período de cuatro años, dentro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Cómo postular al Bono Bodas de Oro

Para acceder al beneficio se puede postular en el sitio web de ChileAtiende  o en presencial en cualquiera de sus sucursales.

El trámite presencial se puede hacer de lunes a jueves, de 8:00 a 18:00 horas, y los viernes de 8:00 a 17:00 horas.

MÁS DE BENEFICIOS PARA ADULTOS MAYORES

¿Qué pasa con las personas viudas?

Las personas que hayan enviudado, en tanto, tendrán derecho al bono en los siguientes casos:

      • Si habiendo cumplido 50 años de matrimonio, uno de los cónyuges fallece después de esa fecha: El sobreviviente puede optar a su parte del bono, siempre que el fallecimiento de alguno de los cónyuges se produzca dentro del año de plazo que indica la ley para solicitar el beneficio.
      • Si habiendo presentado la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, cualquiera de los cónyuges fallece durante la tramitación del beneficio: Una vez que se conceda el monto correspondiente a la persona fallecida, formará parte de su herencia.

Solicita videoatención para Bono Bodas de Oro

Además de pedirlo en oficinas de ChileAtiende, el bono también puede ser solicitado a través de una videoatención en la Sucursal Virtual del organismo. Deben contar con un computador o teléfono con conexión estable a Internet. Pincha la imagen para solicitarla.

