IPS entregará aguinaldo de más de $25 mil a pensionados: Revisa si te corresponde el pago - Chilevisión

A partir de septiembre, pensionados pueden recibir un beneficio como un único pago, sin necesidad de postular ni realizar trámites adicionales. ¿Qué requisitos debo cumplir?

En el marco de las Fiestas Patrias 2025, los pensionados recibirán un aguinaldo como un único pago, sin necesidad de postular ni realizar trámites adicionales.

El monto base establecido por la ley es de $25.280. A este valor se suma un incremento de $12.969 por cada carga familiar, acreditada al 31 de agosto de 2025. En casos donde la carga recibe una pensión de sobrevivencia, este adicional no aplica.

El beneficio es no imponible y no tributable, lo que significa que no se descuentan cotizaciones previsionales, de salud ni impuestos del monto entregado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de Fiestas Patrias?

El aguinaldo de Fiestas Patrias será entregado a pensionados y pensionadas que, al 31 de agosto de 2025, cumplan con alguno de estos requisitos: