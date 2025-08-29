Aguinaldo Fiestas Patrias: Revisa acá si puedes obtener 88.667 - Chilevisión

Falta muy poco para la llegada de septiembre y ya muchos se preguntan cómo obtener este beneficio. Entérate de los detalles a continuación.
Ya no queda nada para comenzar el mes de septiembre y junto con ello, el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias por esta festividad que está a la vuelta de la esquina.
Este año, las festividades serán cuatro días y para ello, el Gobierno otorga un aguinaldo para los trabajadores del sector público y para los pensionados.
El monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores del sector público está fijado por la Ley 21.274.
En este caso, el monto que entrega está diferenciado según la remuneración del beneficiario o beneficiaria, dependiendo del siguiente umbral:
Hay dos requisitos esenciales que habilitan el recibir el pago del aguinaldo:
El aguinaldo por las Fiestas Patrias lo reciben personas que al 31 de agosto de 2025 cumplan alguna de estas condiciones:
El monto base del aguinaldo es de $25.280, sin embargo, este puede aumentar en $12.969 por cada carga familiar.
Por cada carga que sea debidamente acreditada hasta el 31 de agosto de 2025 se efectuará el incremento del pago, aunque no tengas derecho a cobrar Asignación Familiar porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450.
De igual manera, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) indicaron que si el pago de la Asignación Familiar lo recibe otra persona, tendrá derecho al incremento del Aguinaldo de Fiestas Patrias.
Por último, los trabajadores particulares no tienen garantizado por ley un aguinaldo, ya que este depende de la disponibilidad del empleador, estipulaciones de sus respectivos contratos o los contratos colectivos de las diferentes empresas.