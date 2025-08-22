Gobierno entrega bono de $456 mil a mujeres jefas de hogar: Consulta acá si eres beneficiaria - Chilevisión

El Bono Dueña de Casa se otorgará a todas las mujeres que cumplan con los requisitos establecidos. ¿Cómo saber si me corresponde recibirlo? A continuación te lo contamos.
El Bono Dueña de Casa, oficialmente llamado Bono Protección, es un beneficio del Estado destinado a mujeres integrantes del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
Se trata de un apoyo económico mensual entregado durante 24 meses a quienes cumplan con los requisitos establecidos por las instituciones encargadas, incluyendo ChileAtiende.
Para acceder al Bono de Protección debes cumplir con los siguientes requisitos:
Puedes revisar si recibes el Bono de Protección en el sitio web de ChileAtiende.
Para hacerlo, debes ingresar tus datos, como tu RUT, para que la página arroje un resultado.
El Bono de Protección consta de pagos durante todos los meses por dos años consecutivos.
A diferencia de lo que ocurre en otros casos, el monto del beneficio varía según los tramos de tiempo desde que es entregado por primera vez.
Acá puedes revisar el monto por mes: