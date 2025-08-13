 Mujeres pueden recibir $452 mil pesos en dos años sin postular: Consulta con tu RUT si te corresponde - Chilevisión
13/08/2025 18:25

Mujeres pueden recibir $452 mil pesos en dos años sin postular: Consulta con tu RUT si te corresponde

Se trata de un aporte totalmente automático, no postulable y que se paga a lo largo de 24 meses.

Publicado por CHV Noticias

Entre los muchos beneficios y ayudas que entrega todos los meses el Estado de Chile, una de las más importantes está dirigida a mujeres que cumplan con una serie de requisitos.

Se trata del Bono de Protección, un aporte totalmente automático, no postulable y que se paga a lo largo de 24 meses seguidos.

¿Eres mujer y quieres saber si te corresponde? Consulta ACÁ con tu RUT

Puedes revisar si recibes el Bono de Protección en el sitio web de ChileAtiende.

Para hacerlo, debes ingresar tus datos, como tu RUT, para que la página arroje un resultado.

Bono de Protección: Estos son los requisitos para acceder a los $452 mil pesos

Para acceder al Bono de Protección debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Pertenezcan a algún programa del Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades (puede ser Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).
  • Hayan firmado la carta de compromiso y plan de intervención a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Bono de Protección: ¿Cómo se pagan los $452 mil pesos?

El Bono de Protección consta de pagos durante todos los meses por dos años consecutivos. 

A diferencia de lo que ocurre en otros casos, el monto del beneficio varía según los tramos de tiempo desde que es entregado por primera vez.

Acá puedes revisar el monto por mes:

  • Los primeros 6 meses: $23.694 mensuales
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398
  • Desde el mes 19 al 24: $22.007  
