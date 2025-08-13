Mujeres pueden recibir $452 mil pesos en dos años sin postular: Consulta con tu RUT si te corresponde - Chilevisión

Se trata de un aporte totalmente automático, no postulable y que se paga a lo largo de 24 meses.
Entre los muchos beneficios y ayudas que entrega todos los meses el Estado de Chile, una de las más importantes está dirigida a mujeres que cumplan con una serie de requisitos.
Se trata del Bono de Protección, un aporte totalmente automático, no postulable y que se paga a lo largo de 24 meses seguidos.
Puedes revisar si recibes el Bono de Protección en el sitio web de ChileAtiende.
Para hacerlo, debes ingresar tus datos, como tu RUT, para que la página arroje un resultado.
Para acceder al Bono de Protección debes cumplir con los siguientes requisitos:
El Bono de Protección consta de pagos durante todos los meses por dos años consecutivos.
A diferencia de lo que ocurre en otros casos, el monto del beneficio varía según los tramos de tiempo desde que es entregado por primera vez.
Acá puedes revisar el monto por mes: