Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil - Chilevisión

06/08/2025 17:26

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

El Bono de Protección o más conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio monetario mensual que reciben todas las familias y personas usuarias de Chile Seguridades y Oportunidades.

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

De esta forma, las mujeres beneficiarias del Bono de Protección recibirán un aporte total de $452.000 dividido en los plazos ya mencionados.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Bono Dueña de Casa?

Según lo establecido por el Estado, el beneficio no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que: 

  • Pertenezcan a algún programa del Subistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades.
  • Hayan firmado la carta de compromiso y plan de intervención a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Cuáles son los montos del Bono de Protección?

El Bono de Protección incluye un pago mensual durante 24 meses, y sus montos son diferenciados en el tiempo. 

  • Los primeros 6 meses: $23.694.
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.
  • Desde el mes 19 al 24: $21.243.

Revisa acá con tu RUT si recibes el Bono de Protección

Para conocer si eres beneficiaria del Bono de Protección, puedes consultar con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende. 

