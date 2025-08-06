Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil - Chilevisión

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.
El Bono de Protección o más conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio monetario mensual que reciben todas las familias y personas usuarias de Chile Seguridades y Oportunidades.
De esta forma, las mujeres beneficiarias del Bono de Protección recibirán un aporte total de $452.000 dividido en los plazos ya mencionados.
Según lo establecido por el Estado, el beneficio no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que:
El Bono de Protección incluye un pago mensual durante 24 meses, y sus montos son diferenciados en el tiempo.
Para conocer si eres beneficiaria del Bono de Protección, puedes consultar con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende.