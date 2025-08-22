CuentaRUT para niños y adolescentes: Revisa la edad mínima y el paso a paso para obtenerla - Chilevisión

No sólo los adultos pueden abrir la cuenta vista de BancoEstado. Bajo ciertos requisitos, también está disponible este trámite para menores de 18 años.

Abrir una CuentaRUT en BancoEstado es uno de los trámites más comunes en Chile. Sin embargo, muchos se preguntan si los menores de edad pueden acceder a este producto financiero y bajo qué condiciones.

Se trata de la cuenta vista más utilizada en el país, con millones de usuarios activos, gracias a su facilidad de apertura, ausencia de costos de mantención y amplia red de servicios.

Por eso, cada vez más familias buscan que sus hijos e hijas comiencen a manejar dinero desde temprano, aprendiendo a usar tarjetas, transferencias y medios de pago digitales.

Edad mínima para abrir una CuentaRUT

Actualmente, el requisito es unificado: 12 años en adelante, sin importar si eres niño o niña. Esto marca un cambio importante respecto a la normativa anterior.

Se considera menor de edad a una persona de entre 12 y 17 años inclusive. Si tienes 18 años o más, ya eres mayor de edad y puedes abrir una CuentaRUT sin problemas.

Paso a paso: ¿Cómo solicitar la CuentaRUT siendo menor de edad?

Vía digital (App o sitio web BancoEstado)

Puedes iniciar la solicitud desde la App BancoEstado , o desde la web en la sección “Productos → CuentaRUT → Solicítala aquí” .

Para quienes ya son clientes, los padres o madres pueden solicitar desde su App: menú “Más”, opción “Abrir Cuenta” y luego “CuentaRUT para menores de edad”.

Finalización presencial

El menor y su representante legal deben acudir a una sucursal BancoEstado o BancoEstado Express para firmar el contrato y retirar la tarjeta.

Ambos deben tener su cédula de identidad vigente.

CuentaRUT para menores de edad: ¿Qué documentación se requiere?