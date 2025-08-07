CuentaRUT permite transferencias de hasta $2 millones diarios: Conoce los requisitos y beneficiarios - Chilevisión

Son más de 14 millones los usuarios del servicio de BancoEstado que utilizan esta tarjeta en el territorio nacional y que ahora podrán realizar transacciones con montos más altos.
Banco Estado anunció la actualización de los montos máximos permitidos en transferencias realizadas por CuentaRUT, una de las tarjetas más utilizadas en Chile.
Anteriormente, el producto financiero permitía transferir hasta $100.000 a una cuenta nueva y un máximo de $$1.000.000 desde la segunda transferencia. Ahora el tope será el doble.
Banco Estado anunció que los nuevos montos de la CuentaRUT son los siguientes:
Estos nuevos montos fueron modificados tras una actualización implementada por BancoEstado en su tarjeta de CuentaRUT e informado en su sitio web.