 CuentaRUT permite transferencias de hasta $2 millones diarios: Conoce los requisitos y beneficiarios - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 10:56

CuentaRUT actualizó sus montos: Este es el máximo permitido en transferencias en BancoEstado

Son más de 14 millones los usuarios del servicio de BancoEstado que utilizan esta tarjeta en el territorio nacional y que ahora podrán realizar transacciones con montos más altos.

Publicado por CHV Noticias

Banco Estado anunció la actualización de los montos máximos permitidos en transferencias realizadas por CuentaRUT, una de las tarjetas más utilizadas en Chile. 

Anteriormente, el producto financiero permitía transferir hasta $100.000 a una cuenta nueva y un máximo de $$1.000.000 desde la segunda transferencia. Ahora el tope será el doble.  

CuentRUT: Conoce los nuevos montos

Banco Estado anunció que los nuevos montos de la CuentaRUT son los siguientes: 

  • Cuentas nuevas: Se mantiene el límite de una transferencia diaria, pero el nuevo monto permite un máximo de $200.000 a esta nueva cuenta, y un total de $600.000 diarios entre todas las transferencias hacia nuevas cuentas ingresadas durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, el monto máximo en transferencias será de hasta $2.000.000.​
  • A través de la aplicación BancoEstado o “Banca en Línea”:​ El límite diario total para transferir es de $2.000.000.
  • A través de los puntos CajaVecina:​ En el caso de los depósitos mediante CajaVecina el máximo será de $200.000.​

Estos nuevos montos fueron modificados tras una actualización implementada por BancoEstado en su tarjeta de CuentaRUT e informado en su sitio web.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Colusión de farmacias: Conoce los montos y quiénes recibirán la millonaria compensación

Lo último

Lo más visto

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

VIDEO | Atacaron a funcionarios de salud en La Pintana: Les lanzaron hasta un basurero

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció una escalada de hechos de este tipo en la comuna y aseguró que presentarán acciones judiciales. El hecho fue grabado y lo expuso la municipalidad.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025

Retiro de hasta $5 millones: Reflotan proyecto del autopréstamo AFP con ciertos requisitos

Esta iniciativa lidera por el diputado Rubén Oyarzo busca que los usuarios puedan retirar hasta 5 millones de pesos desde su fondo de cotización.

06/08/2025