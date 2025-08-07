CuentaRUT permite transferencias de hasta $2 millones diarios: Conoce los requisitos y beneficiarios - Chilevisión

Son más de 14 millones los usuarios del servicio de BancoEstado que utilizan esta tarjeta en el territorio nacional y que ahora podrán realizar transacciones con montos más altos.

Banco Estado anunció la actualización de los montos máximos permitidos en transferencias realizadas por CuentaRUT, una de las tarjetas más utilizadas en Chile.

Anteriormente, el producto financiero permitía transferir hasta $100.000 a una cuenta nueva y un máximo de $$1.000.000 desde la segunda transferencia. Ahora el tope será el doble.

CuentRUT: Conoce los nuevos montos

Banco Estado anunció que los nuevos montos de la CuentaRUT son los siguientes:

Cuentas nuevas: Se mantiene el límite de una transferencia diaria, pero el nuevo monto permite un máximo de $200.000 a esta nueva cuenta, y un total de $600.000 diarios entre todas las transferencias hacia nuevas cuentas ingresadas durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, el monto máximo en transferencias será de hasta $2.000.000 .​

Se mantiene el límite de una transferencia diaria, pero el nuevo monto permite un máximo de a esta nueva cuenta, y un total de diarios entre todas las transferencias hacia nuevas cuentas ingresadas durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, el monto máximo en transferencias será de hasta .​ A través de la aplicación BancoEstado o “Banca en Línea”:​ El límite diario total para transferir es de $2.000.000.

El límite diario total para transferir es de A través de los puntos CajaVecina:​ En el caso de los depósitos mediante CajaVecina el máximo será de $200.000.​

Estos nuevos montos fueron modificados tras una actualización implementada por BancoEstado en su tarjeta de CuentaRUT e informado en su sitio web.