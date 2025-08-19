 Niños desde 1° básico reciben bono por asistencia escolar: Revisa si te corresponde - Chilevisión
19/08/2025 10:51

Niños desde 1° básico reciben bono por asistencia escolar: Revisa si te corresponde

Miles de familias reciben cada mes un aporte económico extra gracias al Bono por Deber Asistencia Escolar. ¿En qué consiste el beneficio? Conoce todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

Miles de familias reciben cada mes un aporte económico extra gracias al Bono por Deber Asistencia Escolar, un beneficio que busca asegurar que estudiantes desde Primer Año Básico mantengan una asistencia regular a clases.

El beneficio no postulable contempla un monto de $10.000 mensuales por niño o niña. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en coordinación con Educación, supervisa el programa y garantiza que el pago sea automático para las familias que cumplen ciertos requisitos.

Requisitos del Bono por Asistencia Escolar

El Bono por Deber Asistencia Escolar está dirigido a las familias que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Participan del Ingreso Ético Familiar, específicamente del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

  • Están recibiendo programas de Acompañamiento Psicosocial (APS) o Sociolaboral (ASL).

  • Tienen hijos de entre 6 y 18 años al 31 de marzo de 2025.

  • Están matriculados en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado (básica o media).

  • Cumplen con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85 %. Durante enero y febrero, se considera la asistencia promedio del segundo semestre del año anterior.

¿Cómo se entrega el bono?

En 2025, el monto del bono es de $10.000 mensuales por niño o niña.

El pago se realiza en conjunto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, a través del banco.

Las transferencias monetarias se pagan mediante depósito bancario y con esta forma de pago los beneficios no caducan. Si quieres optar al pago presencial, debes acudir a tu municipio o a ChileAtiende, y solicitar la modificación de la forma de pago.

Cabe mencionar que los pagos presenciales caducan a los 6 meses de no cobro.

