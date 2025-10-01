Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto - Chilevisión

El Bono Bodas de Oro es un aporte económico que entrega el Estado a aquellos matrimonios que celebren 50 años juntos y cumplan los requisitos establecidos.

El Bono Bodas de Oro es un aporte económico que entrega el Estado a aquellos matrimonios que celebren 50 años juntos y que se encuentren dentro del 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio consiste en el pago de una cuota única, que a partir de este miércoles 1 de octubre ascendió a $463.166.

A continuación te detallamos cómo solicitar este bono, su monto y los otros requisitos que contempla.

Bono Bodas de Oro 2025: Cuál es su nuevo monto

A contar desde este miércoles 1 de octubre, el pago del Bono Bodas de Oro aumentó a $463.166, es decir, $231.583 para cada cónyuge vivo.

Anteriormente, el beneficio consistía en $445.352, pero este año ascendió debido a que, por ley, su monto se reajusta de acuerdo a la variación del IPC en octubre de cada año.

Este pago se solicita solo una vez y deben realizarlo juntos ambos cónyuges.

Requisitos para acceder al Bono Bodas de Oro 2025

Los matrimonios que, tras cumplir 50 años juntos, deseen solicitar el Bono Bodas de Oro deben cumplir los siguientes requisitos:

No estar separados o divorciados.

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población de acuerdo al RSH.

Convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en hogares de larga estadía.

Acreditar residencia en el territorio nacional por un periodo de cuatro años dentro de los últimos cinco anteriores al periodo de solicitud.

Importante considerar que, una vez cumplidos los 50 años, los matrimonios tienen un año para solicitar el Bono Bodas de Oro.

Las personas que enviuden después de haber cumplido los 50 años de matrimonio también podrán solicitar y recibir el bono.

Asimismo, a quienes enviuden mientras se encuentran en proceso de tramitación del beneficio, se les concederá el monto correspondiente como parte de la herencia.

Cómo solicitar el Bono Bodas de Oro

De acuerdo a la información oficial, quienes deseen solicitar el beneficio pueden realizarlo en las oficinas de ChileAtiende o bien a través de la sucursal virtual dispuesta por el organismo en su sitio web para realizar trámites en línea.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web de ChileAtiende donde podrás solicitar el Bono Bodas de Oro.

Tal como se detalla en la imagen, para realizar el trámite es importante tener la cédula de identidad vigente.

Mientras que el horario de atención es de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.