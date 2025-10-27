Jóvenes reciben más de $44 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde el pago esta semana - Chilevisión

De acuerdo al calendario oficial del SENCE, esta semana corresponde el pago a los beneficiarios según los ingresos recibidos en julio de 2025.
El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio económico que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) a trabajadores y trabajadoras jóvenes para incentivar la permanencia y formalización laboral.
El aporte se entrega a los jóvenes que pertenecen al 40% más vulnerable del país, según los ingresos, el tipo de contrato y las cotizaciones previsionales.
Se entrega en dos modalidades: mensual, que corresponde a anticipos calculados en base al sueldo de tres meses atrás; o anual, que consolida el monto total del año según los ingresos percibidos.
El pago mensual correspondiente al ingreso recibido en julio de 2025, se realizará el jueves 30 de octubre, según el calendario oficial del SENCE.
Para acceder al beneficio del Subsidio al Empleo Joven hay que cumplir con los siguientes requisitos:
Puedes consultar por el pago del Subsidio al Empleo Joven a través de la plataforma de consulta del SENCE o haciendo clic en la siguiente imagen: