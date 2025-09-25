Jóvenes trabajadores de hasta 25 años pueden recibir dos bonos: Revisa si obtienes los $670 mil - Chilevisión

Ambos aportes están destinados a personas que se estén insertando en el mundo laboral. Revisa los detalles a continuación.

Entre las ayudas del Estado destinadas a trabajadores, hay dos que están especialmente enfocadas en jóvenes que se están insertando en el mundo del empleo.

Se trata del Subsidio al Empleo Joven y el Bono por Formalización del Trabajo, aportes que pueden alcanzar un pago de $678.028 y $292.275, respectivamente.

Ambos beneficios son entregados una única vez y están destinados a jóvenes de hasta los 25 años o que se estén incorporando por primera vez a un empleo formal.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio de carácter anual destinado a jóvenes que cumplan con una serie de requisitos.

El monto se calcula en relación con la renta bruta del trabajador y cuenta con la opción de acceder a pagos mensuales por adelantado, equivalentes al 75% del total del beneficio. Mientras que el 25% restante se entrega en la fecha del pago anual.

El aporte puede llegar hasta los $678.028, en caso del pago anual, mientras que el adelanto mensual puede alcanzar los $44.157.

Requisitos para postular al Subsidio al Empleo Joven

Tener entre 18 y 25 años.

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Una vez realizada la postulación, se debe cumplir con los siguientes puntos:

Recibir una renta bruta anual (2025) inferior a $7.948.180 en el caso del pago anual o percibir una renta bruta mensual (2025) inferior a $662.348 si optas por los pagos mensuales.

Tener las cotizaciones al día.

No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

Contar con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

No ser beneficiario o beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado.

Emitir boletas de honorario y realizar el proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII) si eres trabajador o trabajadora independiente.

La postulación al Subsidio al Empleo Joven se puede realizar los 365 días del año a través de la plataforma de Sence.

Bono por Formalización del Trabajo

El Bono por Formalización del Trabajo es una ayuda económica dirigida a los ciudadanos que ingresan por primera vez al mundo laboral.

Este beneficio no requiere postulación y consiste en un pago único a la CuentaRUT de BancoEstado que puede llegar hasta los $292.275.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Requisitos para recibir el Bono por Formalización del Trabajo

El Bono por Formalización del Trabajo no requiere de postulación, por lo que se entrega de manera automática a quienes cumplan los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años e incorporarte por primera vez a un trabajo formal.

Registrar, a lo menos, cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

De igual manera, para cobrar el bono es necesario activar la CuentaRUT, en caso de no tenerla.

Según el reglamento, los beneficiarios cuentan con un plazo de 18 meses para el cobro del beneficio, plazo que rige solo para quienes no han activado su CuentaRUT. Si no lo haces, se entiende que renuncias al beneficio.