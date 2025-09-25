Jóvenes trabajadores de hasta 25 años pueden recibir dos bonos: Revisa si obtienes los $670 mil - Chilevisión

Ambos aportes están destinados a personas que se estén insertando en el mundo laboral. Revisa los detalles a continuación.
Entre las ayudas del Estado destinadas a trabajadores, hay dos que están especialmente enfocadas en jóvenes que se están insertando en el mundo del empleo.
Se trata del Subsidio al Empleo Joven y el Bono por Formalización del Trabajo, aportes que pueden alcanzar un pago de $678.028 y $292.275, respectivamente.
Ambos beneficios son entregados una única vez y están destinados a jóvenes de hasta los 25 años o que se estén incorporando por primera vez a un empleo formal.
El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio de carácter anual destinado a jóvenes que cumplan con una serie de requisitos.
El monto se calcula en relación con la renta bruta del trabajador y cuenta con la opción de acceder a pagos mensuales por adelantado, equivalentes al 75% del total del beneficio. Mientras que el 25% restante se entrega en la fecha del pago anual.
El aporte puede llegar hasta los $678.028, en caso del pago anual, mientras que el adelanto mensual puede alcanzar los $44.157.
Una vez realizada la postulación, se debe cumplir con los siguientes puntos:
La postulación al Subsidio al Empleo Joven se puede realizar los 365 días del año a través de la plataforma de Sence.
El Bono por Formalización del Trabajo es una ayuda económica dirigida a los ciudadanos que ingresan por primera vez al mundo laboral.
Este beneficio no requiere postulación y consiste en un pago único a la CuentaRUT de BancoEstado que puede llegar hasta los $292.275.
El Bono por Formalización del Trabajo no requiere de postulación, por lo que se entrega de manera automática a quienes cumplan los siguientes requisitos:
De igual manera, para cobrar el bono es necesario activar la CuentaRUT, en caso de no tenerla.
Según el reglamento, los beneficiarios cuentan con un plazo de 18 meses para el cobro del beneficio, plazo que rige solo para quienes no han activado su CuentaRUT. Si no lo haces, se entiende que renuncias al beneficio.