Jóvenes trabajadores recibirán subsidio de $678 mil esta semana: Revisa acá la fecha de pago - Chilevisión

Esta semana se realizará un nuevo pago del Subsidio al Empleo Joven (SEJ), beneficio que entrega el Estado a trabajadores de entre 18 y 24 años para mejorar sus ingresos y fomentar la formalidad laboral.

Este subsidio está dirigido a jóvenes de bajos ingresos, dependientes e independientes, que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El aporte puede recibirse de forma mensual o anual, dependiendo de la modalidad seleccionada al postular.

¿Cuándo será el pago del Subsidio al Empleo Joven?

El pago anual del Subsidio al Empleo Joven 2025 se realizará este jueves 28 de agosto.

Respecto al pago mensual, este se realiza el último día hábil de cada mes, con excepción de septiembre y diciembre, meses en los que este se adelanta.

El pago mensual se realiza con un desfase de tres meses, por lo que el pago de julio se calcula en base a la renta percibida en abril, por ejemplo.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio al Empleo Joven 2025?

Jóvenes entre 18 y 24 años .

. Personas que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) .

. Trabajadores dependientes (con contrato) o independientes (con boletas de honorarios).

Quienes cuenten con licencia de educación media en caso de tener 21 años o más.

Monto del Subsidio al Empleo Joven

El monto depende de la renta bruta anual del beneficiario, lo que se clasifica en tres tramos tanto en el pago anual como en la modalidad mensual.

A continuación, el desglose para el pago anual:

Tramo A : Si tu renta anual es inferior a $3.390.140, el monto del subsidio puede ir desde $1 a $678.028 (a mayor renta, el monto aumenta).

: Si tu renta anual es inferior a $3.390.140, el monto del subsidio puede ir (a mayor renta, el monto aumenta). Tramo B : si tu renta anual es superior a $3.390.139 e inferior a $4.237.675, el monto del subsidio es cercano a los $678.028 (el monto se mantiene constante).

: si tu renta anual es superior a $3.390.139 e inferior a $4.237.675, el monto del subsidio es (el monto se mantiene constante). Tramo C: si tu renta anual es superior a $4.237.674 e inferior a $7.627.812, el monto del subsidio puede ser desde $678,028 a $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

El valor del pago mensual puede llegar hasta más de $40.000, dependiendo de los ingresos y cotizaciones.

¿Cómo postular al Subsidio al Empleo Joven?

La postulación se realiza 100% en línea, a través de la página oficial del SENCE:

Ingresar a www.sence.cl con tu ClaveÚnica.

Seleccionar “Subsidio al Empleo Joven”.

Completar el formulario y aceptar los términos.

El resultado de la postulación se informa en un plazo aproximado de 90 días.