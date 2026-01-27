 “Me he reído demasiado”: Influencer desmiente romance con Álvaro Ballero con tajantes dichos - Chilevisión
27/01/2026 14:44

“Me he reído demasiado”: Influencer desmiente romance con Álvaro Ballero con tajantes dichos

La creadora de contenidos Trinidad Hernández publicó una serie de videos en Instagram donde, entre risas, negó ser ella la nueva conquista del ex chico reality.

Publicado por CHV Noticias

Una joven influencer negó ser la nueva conquista de Álvaro Ballero, luego que su perfil de Instagram fuera mostrado en un programa de farándula.

Lo anterior, luego de que el ex chico reality compartiera hace unos días unas fotos con una misteriosa mujer.

Sin etiquetarla ni revelar su identidad, las publicaciones causaron intriga entre sus seguidores, por lo que en Zona de Estrellas aseguraron que se trataba de Trinidad Hernández, una creadora de contenidos de "bienestar", según ella describió en su biografía de la plataforma.

Sin embargo, la propia involucrada salió este martes al paso para desmentir la información, pues publicó una serie de videos donde mostró su sorpresa al ver sus redes sociales en televisión.

"Yo sé que ustedes me querían ver sentada en Primer Plano, pero estoy muy tranquila en mi cocina. Me he reído demasiado con sus mensajes y me ha encantado que todos los que me seguían me han dicho 'yo te seguía y supe de inmediato que no eras tú'", expresó.

En otra publicación, la aludida señaló: "Mi día empezó de forma… ¿muy curiosa? Así que les traigo el escándalo de la semana", para luego entregar sus propias especulaciones sobre el origen de la noticia falsa.

“Me habrán encontrado parecida a la mujer que salió en todos los portales de noticias o no sé de dónde emergió la fake news, pero claramente no soy ella“, dijo Hernández.

