“Los están encubriendo”: El llamado de mamá de Cristóbal Miranda a padres de detenidos por el crimen - Chilevisión

27/01/2026 13:55

“Los están encubriendo”: El llamado de mamá de Cristóbal Miranda a padres de detenidos por el crimen

En conversación con Contigo en la Mañana, Carol Olivares exigió justicia por su hijo asesinado en Año Nuevo. "Está comprobado que fue premeditado", señaló.

Publicado por CHV Noticias

Carol Olivares, mamá de Cristóbal Miranda, se refirió a los nuevos antecedentes de la golpiza que terminó con la vida de su hijo en Talcahuano, región del Biobío.

Un reportaje de CHV Noticias reveló cómo operó la denominada "jauría" y un video clave de la noche en que el joven de 20 años fue agredido.

Estas imágenes se suman a las informaciones ya conocidas, como el grupo de Instagram que compartían los sospechosos, donde se aprecia una posible planificación del ataque.

El llamado de mamá de Cristóbal Miranda

"Está comprobado que fue premeditado", afirmó Carolina en conversación con Contigo en la Mañana.

Además, aprovechó la oportunidad para dirigirse a los padres de los involucrados en el asesinato de su hijo.

"Es obvio que ellos tienen información. Es obvio que están ayudando a obstruir la justicia, los están encubriendo de manera descarada", apuntó la madre de la víctima.

Asimismo, planteó que "cada uno sabe lo que pasa en nuestra casa o núcleo familiar, pero sí quiero decir que a mi hijo no lo vamos a tener nunca más en esta vida terrenal".

"Es un dolor que vamos a vivir todos los días de nuestra vida. La falta que nos hace Cristóbal, sus risas, sus abrazos y su protección no la vamos a tener nunca más", agregó.

Al finalizar, la mujer exigió justicia por su hijo para "que nunca más haya un Cristóbal, que nunca más haya un Jorge Matute, que nunca más existan casos como el joven DJ de Concepción".

