 Por varias horas y en nueve comunas: Informan cortes de luz en la Región Metropolitana - Chilevisión
12/02/2026 10:42

Por varias horas y en nueve comunas: Informan cortes de luz en la Región Metropolitana

Las interrupciones corresponden a trabajos programados por la compañía, los que se extenderán por varias horas en casi una decena de comunas de la capital.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada del suministro de electricidad en la zona central del país, anunció que habrá cortes de luz en varias comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas. 

Según lo informado a través de su plataforma web, las interrupciones corresponden a trabajos programados por la compañía, los que se extenderán por muchas horas en casi una decena de lugares de la capital.

El viernes 13 de febrero, las zonas afectadas estarán en las comunas de San Ramón, La Granja, Lo Barnechea, Renca, Santiago, Quinta Normal, Lo Prado, Estación Central y Maipú.

Por varias horas y en nueve comunas: Informan cortes de luz en la Región Metropolitana

San Ramón: desde las 10:00 y las 17:00 horas del viernes 13 de febrero.

La Granja: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del viernes 13 de febrero.

Lo Barnechea: entre las 09:00 y las 13:00 horas del viernes 13 de febrero.

Renca: entre las 09:30 y las 15:30 horas del viernes 13 de febrero.

Santiago: entre las 10:30 y las 16:30 horas del viernes 13 de febrero.

Quinta Normal/Lo Prado: entre las 10:00 y las 16:00 horas del viernes 13 de febrero.

Estación Central: entre las 10:30 y las 16:30 horas del viernes 13 de febrero.

Maipú: entre las 11:00 y las 17:00 horas del viernes 13 de febrero.

Maipú: entre las 10:00 y las 14:00 horas del viernes 13 de febrero.

