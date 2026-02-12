“¡Por favor, no lo hagas!”: Excompañeros de Yamila Reyna en Top Chef Vip detallan escenas de celos de Américo - Chilevisión

Algunos de los compañeros de la actriz se contactaron con Pablo Candia, quien también habló con Álvaro Gómez.

Este jueves, los compañeros de Yamila Reyna en Top Chef VIP revelaron nuevos detalles sobre las escenas de celos que Américo habría protagonizado durante su relación.

En ese contexto, algunos de los participantes se contactaron con Pablo Candia, quien ya había abordado el tema en Plan Perfecto y, además, el periodista se contactó con Álvaro Gómez.

"No podía salir cerca de un hombre"

Esto, debido a que durante el programa, Candia había explicado que Américo tenía una especie de obsesión con Gómez, dado que había tenido una cita con Yamila Reyna años atrás, donde ambos se dieron cuenta de que no había química.

"Me escriben participantes del programa, todos muy angustiados por la situación, comentándome un poco que, si bien Yamila lo pasó muy bien en Top Chef, también lo pasó muy mal", comenzó diciendo Pablo.

En esa misma línea, agregó: "Hubo días donde estuvo muy angustiada por problemas de celos que tenía por parte de Américo. La llamaba constantemente durante el día".

"Yamila sufrió un montón por los gritos que él le daba al teléfono; la llamaba a cada rato para saber cómo estaba, qué estaba haciendo y con quién estaba, pero en verdad era porque le daba celos alguien en particular", detalla uno de los excompañeros de la actriz.

Este compañero es Álvaro Gómez, quien incluso estuvo presente en una intervención grupal donde se habló con Yamila sobre estas actitudes que no estaban bien. En esa oportunidad, el actor se ofreció a hablar con Américo y explicarle que entre ellos no pasaba nada.

"¡No, no, no, por favor, no lo hagas! porque Américo no quiere saber nada de ti", habría sido la respuesta de Yamila, quien, según explicó Pablo, dejó de vestirse como hacía antes e incluso "le rendía, entre comillas, cuenta de lo que hacía durante el día" al cantante.

Por otro lado, Candia agregó: "Muchas veces llegaba de sorpresa al canal con un ramo de rosas y todos quedaban impactados porque sabían que media hora antes, una hora antes de que llegara, la había llamado gritoneándola".

"Cada vez que nos tomábamos fotos (...) ella no podía salir cerca de un hombre, fuera quien fuera, y un día saqué una foto en el estudio con todos los que participábamos y tuve que editar la foto para que solo salieran mujeres y poder mandársela para que la subiera Yamila y yo poder subirla a Instagram", detalla otro exparticipante.

Al respecto, Candia relata que "los celos se enfocaban mucho más con la presencia de Álvaro Gómez" y que Américo "de verdad era muy controlador".

Finalmente, el periodista conversó con Álvaro Gómez, quien solo recalcó que no tenía mucho que decir y que siempre había tenido una buena relación con Yamila.

