Wilma González reacciona tras ser acusada de abandonar a su hijo: “No es victimización...” - Chilevisión

Wilma González usó sus redes sociales para aclarar por última vez una situación por la que es cuestionada constantemente: el supuesto abandono de su hijo mayor.

De acuerdo con la ex chica reality, ella solo vive una vida real de familia separada y es que, pese a que Gonzalo Egas no es el verdadero padre del niño, estos tienen una lazo inquebrantable.

"Hola, paso por aquí para aclarar algo porque al parecer hay personas que al parecer llevan años formándose una teleserie de mi vida", partió diciendo Wilma en su Instagram.

"Según algunos comentarios, yo abandone a mi hijo, según otros mi hijo vive solamente con su papá y según otros vino un salvador que lo rescato de una infancia terrible", agregó con molestia.

Sin embargo, esto estaría muy alejado de la realidad. "Vivo en Chile desde siempre y mi hijo vive conmigo aquí y también vive con su papá, y como cualquier familia separada que funciona, mi hijo a veces comparte más tiempo conmigo, a veces más con su papá; todo depende del trabajo, los estudios, el colegio, nada del otro mundo, la vida real basicamente".

Sobre esto último explicó que cuando ella o Egas debe salir del país por trabajo o estudio, se van turnando la crianza del adolescente. Asimismo, el esposo de Wilma también cumple el rol de padre con el menor.

"Que ellos hayan estado no significa que yo no haya estado", declaró a modo de cierre, pidiendo respeto por su hijo que suele leer este tipo de comentarios mal intencionados.