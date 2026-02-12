 Wilma González reacciona tras ser acusada de abandonar a su hijo: “No es victimización...” - Chilevisión
Minuto a minuto
Segundo caso en la misma semana: Liberan por error a reo tras audiencia en Viña del Mar Familia pide justicia en velorio de joven asesinado y que sufrió “canibalismo” en cárcel de La Serena No se derretían a pleno sol: ¿Qué ocultan las frutillas con chocolate que venden en las playas? Ya es oficial: Revisa el listado de los 13 partidos políticos que fueron disueltos por el Servel Insólito vuelco en caso de reo liberado por error: Imputado acusado de suplantar identidad negó todo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/02/2026 13:17

Wilma González reacciona tras ser acusada de abandonar a su hijo: “No es victimización...”

La ex chica reality detalló que su hijo mayor cuenta con dos hombres que hacen el rol de padre, pero que eso no significa que ella no esté presente.

Wilma González usó sus redes sociales para aclarar por última vez una situación por la que es cuestionada constantemente: el supuesto abandono de su hijo mayor.

De acuerdo con la ex chica reality, ella solo vive una vida real de familia separada y es que, pese a que Gonzalo Egas no es el verdadero padre del niño, estos tienen una lazo inquebrantable.

El descargo de Wilma por supuesto abandono de su hijo

"Hola, paso por aquí para aclarar algo porque al parecer hay personas que al parecer llevan años formándose una teleserie de mi vida", partió diciendo Wilma en su Instagram.
"Según algunos comentarios, yo abandone a mi hijo, según otros mi hijo vive solamente con su papá y según otros vino un salvador que lo rescato de una infancia terrible", agregó con molestia.
Sin embargo, esto estaría muy alejado de la realidad. "Vivo en Chile desde siempre y mi hijo vive conmigo aquí y también vive con su papá, y como cualquier familia separada que funciona, mi hijo a veces comparte más tiempo conmigo, a veces más con su papá; todo depende del trabajo, los estudios, el colegio, nada del otro mundo, la vida real basicamente".
Sobre esto último explicó que cuando ella o Egas debe salir del país por trabajo o estudio, se van turnando la crianza del adolescente. Asimismo, el esposo de Wilma también cumple el rol de padre con el menor.
"Que ellos hayan estado no significa que yo no haya estado", declaró a modo de cierre, pidiendo respeto por su hijo que suele leer este tipo de comentarios mal intencionados.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Este viernes inicia el pago con tarjetas bancarias en transporte público: Todo lo que debes saber

Lo último

Lo más visto

Hotel de Iquique entregó versión por supuestos desmanes de Américo previo al quiebre con Yamila Reyna

A través de un comunicado, el recinto se refirió a los hechos que se habrían registrado el pasado viernes 6 de febrero. "No existe ninguna denuncia en contra de ningún pasajero", aclaró.

12/02/2026

Ya es oficial: Revisa el listado de los 13 partidos políticos que fueron disueltos por el Servel

La medida se concretó en cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que exige alcanzar al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en la elección parlamentaria.

12/02/2026

Hasta $54.486 de descuento: Revisa acá los resultados del Subsidio Eléctrico

Junto a la entrega del descuento del Subsidio Eléctrico, hay otras fechas claves que debes considerar si eres beneficiario. Todas comienzan a partir de este jueves.

12/02/2026

“Saldremos de esta”: Mauricio Pinilla rompió el silencio y se refirió al cáncer de piel que padece

El exfutbolista agradeció las muestras de cariño del público.

12/02/2026