Hasta por medio día: Estas zonas sufrirán cortes de agua en la RM durante las próximas horas - Chilevisión

12/02/2026 14:13

Hasta por medio día: Estas zonas sufrirán cortes de agua en la RM durante las próximas horas

Las comunas que tendrán interrupciones de suministro serán Santiago, Macul y La Florida.

Publicado por CHV Noticias

A través de su plataforma, Aguas Andinas dio a conocer las tres zonas que sufrirán cortes de suministro en la Región Metropolitana.

Se tratan, en su totalidad, de trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

En concreto, las comunas que tendrán interrupciones de suministro serán Santiago, Macul y La Florida.

Habrá cortes de agua en tres comunas de Santiago

Santiago: jueves 12 de febrero desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

Macul: desde las 16:25 del jueves 12 de febrero hasta las 02:00 del viernes 13 de febrero.

La Florida: jueves 12 de febrero desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

