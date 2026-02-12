 Video clave hizo caer a banda que se jactaba y reía de sus delitos al verse en TV: “¡Ahí salgo yo!” - Chilevisión
No se derretían a pleno sol: ¿Qué ocultan las frutillas con chocolate que venden en las playas? Ya es oficial: Revisa el listado de los 13 partidos políticos que fueron disueltos por el Servel Insólito vuelco en caso de reo liberado por error: Imputado acusado de suplantar identidad negó todo Nuevo temblor se registra en la región de Coquimbo: Esta es la magnitud y zona afectada
12/02/2026 14:23

EXCLUSIVO; Banda delictual se jactaba y reía de sus delitos al verse en TV

Un reciente reportaje de CHV Noticias dio a conocer un registro clave que permitió la captura de tres presuntos integrantes de la banda que asaltó una tienda de telefonía en San Miguel.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana la Policía de Investigaciones (PDI) logró desbaratar a la banda de overoles blancos que se hizo conocida tras asaltar con fusiles una tienda de telefonía en San Miguel. 

Un reportaje de CHV Noticias expuso los detalles de la Operación M3, investigación que terminó con la captura de Thomas Ahumada Olivares, Jorge Cabrera Riquelme y Ariel Quiroz Villarroel, presuntos implicados en el atraco.

El video en que se ríen y jactan de sus delitos al verse en TV

Gracias a la revisión de cámaras de seguridad, rastreo de GPS y publicaciones en internet, la PDI estableció la participación de los individuos en el robo.

En esa línea, sin duda uno de los videos más llamativos obtenidos en las indagatorias es el que muestra a los sujetos reaccionando a la cobertura mediática que tuvo el hecho.

En el registro, difundido por redes sociales, los delincuentes se dejan ver sintonizando el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión mientras se ríen y se jactan de haber cometido el millonario robo.

Incluso, uno de ellos festina al reconocerse en pantalla. "¡Ahí salgo yo, mira! Ahí voy yo", se le oye decir.

El subcomisario de la Brigada de Robos Sur de la PDI, Felipe Ibáñez, afirma que dicho registro es clave como material probatorio, pues permite identificarlos y ubicarlos en el sitio del suceso.

"Nos fijamos en los detalles, en los indicios, y eso nos permite después posicionarlos 100% en el delito. Nos fijamos en la vestimenta, el comportamiento, la morfología. Todo", explicó.

En solo días, PDI allanó 8 departamentos en Renca y una parcela en El Quisco, consiguiendo la detención de los tres sujetos.

Mira acá el momento:

