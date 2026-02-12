“Le habría pegado a...”: Revelan conflictos de Américo con su staff, Yamila Reyna y el alcalde de Empedrado - Chilevisión

Según Julio César Rodríguez, la noche de la discusión con Yamila, el cantante habría llegado en condiciones "deplorables".

Este jueves, Julio César Rodríguez reveló el motivo que causó las peleas entre Américo y Yamila Reyna durante el fin de semana y que terminaron por quebrar la relación.

El animador conversó con testigos del hecho, quienes revelaron un episodio inédito en la historia con el que comienzan las presuntas actitudes violentas del cantante.

¿Cuándo comenzaron las peleas entre Américo y Yamila Reyna?

"Lo que dice la gente que trabaja ahí y las productoras que hicieron el evento, Américo llega a las cuatro de la tarde en condiciones deplorables y que hay mucha gente que le toma videos y fotos. Ellos pensaban que se iba a recuperar, entre las 4 y las 10 de la noche, que era la hora del espectáculo", explicó Rodríguez.

En esa misma línea, agregó: "Parece que eso a Yamila la molestó y la desconcierta".

Sin embargo, hubo un episodio del que no se había hablado antes, el cual refleja cómo y cuándo empezaron las discusiones:"El momento de furia de Américo en el show es cuando Yamila fue a oler la lata de bebida que estaba tomando. Yamila va a oler la lata de bebida y ahí había más gente y se la va a cambiar por una botella de agua", relató Rodríguez.

"Ahí Américo la empieza a insultar públicamente, se enfurece, y todo el entorno se puso en alerta. Este pequeño episodio, de que ella empieza a oler la bebida y se da cuenta de que no es bebida, fue por lo que él la empieza a insultar públicamente", comentó el animador.

Es en ese momento cuando las personas que conforman el entorno, se ponen en alerta y notan que la situación podía agravarse. Además, un testigo de los hechos entregó otro relato clave.

"Américo le habría pegado a uno de su staff en el hostal La Montaña en la madrugada. Llegaron los carabineros, por poco se lo llevan", expresó.

Finalmente, el cantante habría tenido un conflicto con el alcalde de Empedrado, Carlos Correa: "También me dijeron que le habría dicho al alcalde que 'tu ca... de escenario era muy chico' y el alcalde le habría dicho 'si no actúas, no te pago’”, cerró.

