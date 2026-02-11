“Y tu mano...”: Yamila Reyna tomó radical medida en redes sociales tras presunto quiebre amoroso con Américo - Chilevisión

La pareja habría tenido fuertes discusiones tras un festival en el que ambos participaron y Yamila dejó de usar su anillo de compromiso.

Este martes por la noche, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Yamila Reyna y Américo habrían terminado su relación amorosa, tras una serie de fuertes discusiones durante el Festival Oro Verde en Empedrados, donde ambos participaron.

Los internautas se percataron de que fue durante la realización del evento que Yamila dejó de utilizar su anillo de compromiso; sin embargo, ahora tomó una radical medida en redes sociales.

Yamila Reyna dejó de seguir a Américo en redes sociales

Durante la noche, Yamila Reyna dejó de seguir oficialmente a Américo en sus redes sociales, aunque aún mantiene las publicaciones visibles en donde aparece con él.

Caso contrario al del artista tropical, puesto que él aún sigue a Yamila e incluso al perfil de Ernesto, el perrito de la actriz; sin embargo, la última fotografía que Américo publicó junto a ella data de hace dos semanas atrás, donde él aseguró: "De tu mano siempre. Eres mi lugar seguro".

En tanto, la actriz contestó: "Y tu mano, mi camino hacia lo divino".

Cabe destacar que, tras haber dado a conocer la noticia, Cecilia Gutiérrez expuso relatos de internautas que se acercaron a ella para acusar una fuerte pelea que la pareja habría protagonizado en una bencinera.

Los internautas instaron a la periodista a pedir las cámaras del establecimiento, acusando a Américo de haber tenido actitudes "violentas". Hasta el momento, ninguno de los dos se han referido a los hechos.