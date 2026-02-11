 “Y tu mano...”: Yamila Reyna tomó radical medida en redes sociales tras presunto quiebre amoroso con Américo - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido “Tiene una obsesión...”: UDI responde con dureza a dichos del pdte. Boric por ley de sala cuna A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 09:11

“Y tu mano...”: Yamila Reyna tomó radical medida en redes sociales tras presunto quiebre amoroso con Américo

La pareja habría tenido fuertes discusiones tras un festival en el que ambos participaron y Yamila dejó de usar su anillo de compromiso.

Publicado por CHV Noticias

Este martes por la noche, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Yamila Reyna y Américo habrían terminado su relación amorosa, tras una serie de fuertes discusiones durante el Festival Oro Verde en Empedrados, donde ambos participaron.

Los internautas se percataron de que fue durante la realización del evento que Yamila dejó de utilizar su anillo de compromiso; sin embargo, ahora tomó una radical medida en redes sociales.

Yamila Reyna dejó de seguir a Américo en redes sociales

Durante la noche, Yamila Reyna dejó de seguir oficialmente a Américo en sus redes sociales, aunque aún mantiene las publicaciones visibles en donde aparece con él.

Caso contrario al del artista tropical, puesto que él aún sigue a Yamila e incluso al perfil de Ernesto, el perrito de la actriz; sin embargo, la última fotografía que Américo publicó junto a ella data de hace dos semanas atrás, donde él aseguró: "De tu mano siempre. Eres mi lugar seguro".

En tanto, la actriz contestó: "Y tu mano, mi camino hacia lo divino".

Cabe destacar que, tras haber dado a conocer la noticia, Cecilia Gutiérrez expuso relatos de internautas que se acercaron a ella para acusar una fuerte pelea que la pareja habría protagonizado en una bencinera.

Los internautas instaron a la periodista a pedir las cámaras del establecimiento, acusando a Américo de haber tenido actitudes "violentas". Hasta el momento, ninguno de los dos se han referido a los hechos.

Revisa las imágenes:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026