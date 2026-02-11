Bono vacaciones 2026: ¿Qué trabajadores lo reciben y cuáles son los montos? - Chilevisión

Para este 2026, los montos fueron reajustados tras la negociación anual y la cantidad que se paga varía dependiendo del sueldo que perciba cada funcionario.

El bono de vacaciones es un beneficio que reciben los trabajadores del sector público. Este importante aporte económico busca apoyar el presupuesto durante la etapa estival, donde suelen existir mayores gastos.

Para este 2026, los montos fueron reajustados tras la negociación anual y la cantidad que se paga varía dependiendo del sueldo que perciba cada funcionario.

¿Cuánto es el monto del Bono de Vacaciones 2026 para el sector público?

La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que para este período los trabajadores del Estado recibirán los siguientes montos dependiendo en qué rango se encuentren.

$112.915: Para quienes tengan una renta líquida a noviembre de 2025 igual o inferior a $1.060.493 .

renta líquida a noviembre de 2025 $56.457: Para quienes tengan una renta líquida a noviembre de 2025 superior a $1.060.493 e inferior a $3.511.800 .

Es importante señalar que este beneficio se entrega por una sola vez y se hace con el fin de proteger los ingresos de los funcionarios frente a las variaciones económicas.

¿Qué trabajadores pueden acceder al Bono de Vacaciones 2026 del sector público?

Se indicó que este bono está destinado a funcionarios que se desempeñan en diversas entidades del sector público.

Entre ellas se incluyen instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas, universidades estatales, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, establecimientos de educación parvularia financiados por JUNJI, municipalidades y los Servicios Locales de Educación Pública, entre otros organismos.