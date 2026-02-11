 Bono vacaciones 2026: ¿Qué trabajadores lo reciben y cuáles son los montos? - Chilevisión
Minuto a minuto
Viajó a Santiago por exámenes médicos y se perdió su rastro: Joven de San Antonio habría sido detenido y luego desapareció Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución” Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 10:03

Bono vacaciones 2026: ¿Qué trabajadores lo reciben y cuáles son los montos?

Para este 2026, los montos fueron reajustados tras la negociación anual y la cantidad que se paga varía dependiendo del sueldo que perciba cada funcionario.

El bono de vacaciones es un beneficio que reciben los trabajadores del sector público. Este importante aporte económico busca apoyar el presupuesto durante la etapa estival, donde suelen existir mayores gastos. 

Para este 2026, los montos fueron reajustados tras la negociación anual y la cantidad que se paga varía dependiendo del sueldo que perciba cada funcionario.

¿Cuánto es el monto del Bono de Vacaciones 2026 para el sector público?

La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que para este período los trabajadores del Estado recibirán los siguientes montos dependiendo en qué rango se encuentren. 

  • $112.915: Para quienes tengan una renta líquida a noviembre de 2025 igual o inferior a $1.060.493.
  • $56.457: Para quienes tengan una  renta líquida a noviembre de 2025 superior a $1.060.493 e inferior a $3.511.800.

Es importante señalar que este beneficio se entrega por una sola vez y se hace con el fin de proteger los ingresos de los funcionarios frente a las variaciones económicas.

¿Qué trabajadores pueden acceder al Bono de Vacaciones 2026 del sector público?

Se indicó que este bono está destinado a funcionarios que se desempeñan en diversas entidades del sector público.

Entre ellas se incluyen instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas, universidades estatales, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, establecimientos de educación parvularia financiados por JUNJI, municipalidades y los Servicios Locales de Educación Pública, entre otros organismos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026