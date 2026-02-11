 Ex Bono Marzo 2026: Consulta con RUT si recibes directamente los $66 mil que se pagan en estos días - Chilevisión
11/02/2026 11:17

Ex Bono Marzo 2026: Consulta con RUT si recibes directamente los $66 mil que se pagan en estos días

El pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como Ex Bono Marzo, comienza en febrero de 2026 y se lleva a cabo en tres tramos. Revisa acá si lo tienes y cuándo podrías recibir el dinero.

Publicado por CHV Noticias

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, es una importante ayuda que se paga en los primeros meses de cada año.

El beneficio consta de un pago por un monto que asciende a los $66 mil pesos, los cuales son transferidos directamente a tu cuenta.

A continuación, consulta con tu RUT si cumples los requisitos, si recibes el aporte y cuándo es el pago.

Consulta con tu RUT si recibes el Aporte Familiar Permanente

Si te interesa recibir el Aporte Familiar Permanente, puedes hacer la consulta (haciendo clic acá) o pinchando la imagen de abajo y rellenando tus datos:

Requisitos Ex Bono Marzo 2026: Así accedes al Aporte Familiar Permanente

Si te interesa recibir el Aporte Familiar Permanente, tienes que saber que te corresponde si cumples cualquiera de los siguientes requisitos:

  • Si cobraste el Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, recibes un aporte por cada causante del subsidio.
  • Si al 31 de diciembre del año anterior tu familia era beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (beneficiario/a del Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario. En este caso, recibes un aporte por familia.
  • Si al 31 de diciembre del año anterior recibías la Asignación Familiar o Maternal (AFAM). En este caso, recibes un aporte por cada carga familiar.

¿Cuándo se paga el Aporte Familiar Permanente 2026?

El pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como Ex Bono Marzo, comienza en febrero de 2026 y se lleva a cabo en tres tramos.

De esos tres, el primero se realiza el lunes 16 de febrero, es decir, en menos de una semana. Eso sí, está destinado a un grupo de personas específico.

Quienes recibirán los $66 mil pesos primero serán aquellos que cobran entre el 14 y el 28 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). 

En esos casos, el monto será transferido junto al pago habitual a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Si no te corresponde en esa primera oportunidad, aún puedes tenerlo tanto desde el 2 como desde el 16 de marzo:

  • Pago desde el 2 de marzo: A quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). También desde el 2 de marzo se paga a personas pensionadas del IPS con cargas familiares.
  • Pago desde el 16 de marzo: A personas trabajadoras y a las personas pensionadas de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

