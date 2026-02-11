Nuevo aviso por tormentas eléctricas preocupa a cinco regiones de Chile - Chilevisión

Las zonas afectadas tienen probabilidad de experimentar el fenómeno entre hoy y el domingo de esta semana.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos nuevos avisos por probables tormentas eléctricas en un total de cinco regiones del país.
Según informó el organismo, la advertencia responde a dos fenómenos puntuales: la Alta de Bolivia, al norte, y una inestabilidad atmosférica en el sur.
A continuación, revisa el detalle de los avisos por tormentas eléctricas en cinco regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Los Lagos y Aysén.
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Revisa el mapa de la zona norte:
Los Lagos
Aysén
Revisa el mapa de la zona sur: