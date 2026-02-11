Nuevo aviso por tormentas eléctricas preocupa a cinco regiones de Chile - Chilevisión

Las zonas afectadas tienen probabilidad de experimentar el fenómeno entre hoy y el domingo de esta semana.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos nuevos avisos por probables tormentas eléctricas en un total de cinco regiones del país.

Según informó el organismo, la advertencia responde a dos fenómenos puntuales: la Alta de Bolivia, al norte, y una inestabilidad atmosférica en el sur.

A continuación, revisa el detalle de los avisos por tormentas eléctricas en cinco regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Los Lagos y Aysén.

Arica y Parinacota

¿Cuándo? Desde el martes 10 hasta el domingo 15.

Zonas que podría afectar:

Tarapacá

¿Cuándo? Desde el martes 10 hasta el domingo 15.

Zonas que podría afectar:

Antofagasta

¿Cuándo? Desde el martes 10 hasta el domingo 15.

Zonas que podría afectar:

Revisa el mapa de la zona norte:

Los Lagos

¿Cuándo? Durante la tarde del miércoles 11.

Zonas que podría afectar: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral.

Aysén

¿Cuándo? Durante la tarde del miércoles 11.

Zonas que podría afectar: Insular Norte, Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte.

Revisa el mapa de la zona sur: