 Nuevo aviso por tormentas eléctricas preocupa a cinco regiones de Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Viajó a Santiago por exámenes médicos y se perdió su rastro: Joven de San Antonio habría sido detenido y luego desapareció Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución” Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 12:46

Nuevo aviso por tormentas eléctricas preocupa a cinco regiones de Chile

Las zonas afectadas tienen probabilidad de experimentar el fenómeno entre hoy y el domingo de esta semana.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos nuevos avisos por probables tormentas eléctricas en un total de cinco regiones del país.

Según informó el organismo, la advertencia responde a dos fenómenos puntuales: la Alta de Bolivia, al norte, y una inestabilidad atmosférica en el sur.

Nuevo aviso por tormentas eléctricas preocupa a cinco regiones de Chile

A continuación, revisa el detalle de los avisos por tormentas eléctricas en cinco regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Los Lagos y Aysén.

Arica y Parinacota

  • ¿Cuándo? Desde el martes 10 hasta el domingo 15.
  • Zonas que podría afectar: 

Tarapacá

  • ¿Cuándo? Desde el martes 10 hasta el domingo 15.
  • Zonas que podría afectar: 

Antofagasta

  • ¿Cuándo? Desde el martes 10 hasta el domingo 15.
  • Zonas que podría afectar: 

Revisa el mapa de la zona norte:

Los Lagos

  • ¿Cuándo? Durante la tarde del miércoles 11.
  • Zonas que podría afectar: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral.

Aysén 

  • ¿Cuándo? Durante la tarde del miércoles 11.
  • Zonas que podría afectar: Insular Norte, Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte.

Revisa el mapa de la zona sur:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026