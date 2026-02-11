“Lamentamos los inconvenientes”: Yamila Reyna informa la cancelación de tres shows tras quiebre con Américo - Chilevisión

La cancelación de las presentaciones se da tras la revelación de los detalles del quiebre amoroso entre ella y el cantante.

Este miércoles, Yamila Reyna reapareció en redes sociales y anunció que suspenderá tres de sus shows de stand-up comedy que estaban pactados en Santiago.

Esto, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez diera a conocer que la actriz y el cantante Américo habrían terminado su relación tras una serie de discusiones y episodios de agresión.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el equipo de la actriz señaló: "Los shows de Yamila Reyna en Santiago han sido suspendidos por motivos personales de la artista".

En esa misma línea, las funciones canceladas corresponden a las del jueves 12, viernes 13 y miércoles 18 de febrero en San Miguel, San Bernardo y Puente Alto, respectivamente.

"Lamentamos los inconvenientes. Agradecemos su comprensión", detallaron, tras informar que las personas que iban a asistir a estas funciones recibirán prontamente un correo electrónico con los pasos a seguir para la devolución del dinero.

Revisa la publicación de Instagram: