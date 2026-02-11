 “Lamentamos los inconvenientes”: Yamila Reyna informa la cancelación de tres shows tras quiebre con Américo - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Pareja de reo que cometió “canibalismo” reveló antecedente de salud mental y episodio previo al ataque “¡Ahí salgo yo!”: Revelan grabación clave que hizo caer a banda que asaltó tienda telefonía en San Miguel Otro reo fue puesto en libertad por error en Santiago: Gendarmería presentó denuncia y anunció sumario Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 14:30

“Lamentamos los inconvenientes”: Yamila Reyna informa la cancelación de tres shows tras quiebre con Américo

La cancelación de las presentaciones se da tras la revelación de los detalles del quiebre amoroso entre ella y el cantante.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Yamila Reyna reapareció en redes sociales y anunció que suspenderá tres de sus shows de stand-up comedy que estaban pactados en Santiago.

Esto, luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez diera a conocer que la actriz y el cantante Américo habrían terminado su relación tras una serie de discusiones y episodios de agresión.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el equipo de la actriz señaló: "Los shows de Yamila Reyna en Santiago han sido suspendidos por motivos personales de la artista".

En esa misma línea, las funciones canceladas corresponden a las del jueves 12, viernes 13 y miércoles 18 de febrero en San Miguel, San Bernardo y Puente Alto, respectivamente.

"Lamentamos los inconvenientes. Agradecemos su comprensión", detallaron, tras informar que las personas que iban a asistir a estas funciones recibirán prontamente un correo electrónico con los pasos a seguir para la devolución del dinero.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza”

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz, con quien tenía planes de matrimonio.

11/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

El Fondo Nacional de Salud está en proceso de devolver a sus afiliados, ya sea cotizantes o empleadores, el dinero que pagaron en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

11/02/2026

Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…”

El tiktoker compartió el mensaje de una amiga de la comediante, quien utilizó su plataforma de Instagram para abordar la situación con una frase de la canción Que levante la mano, que popularizó en artista.

11/02/2026

Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años

La familia del actor confirmó la noticia en sus redes sociales y comentaron que falleció durante la mañana de este miércoles de forma pacífica, luego de un cáncer que lo afectaba desde 2023.

11/02/2026