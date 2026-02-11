 Casi $400 mil directo al bolsillo: Hoy comienza el pago del Bono de Acogida para damnificados - Chilevisión
11/02/2026 15:44

Casi $400 mil directo al bolsillo: Hoy comienza el pago del Bono de Acogida para damnificados

Este aporte monetario ayudará a cerca de 4 mil familias para la reconstrucción de sus hogares. El aporte irá directo al bolsillo para quienes sean parte de la ficha FIBE.

Publicado por Lisette Pérez

Durante esta miércoles comenzó el pago del Bono de Acogida Universal, aporte monetario que entrega el Estado a las familias afectadas por los incendios forestales de las regiones de Ñuble y Biobío

Este es un beneficio no postulable, es decir, se entrega a todas las familias/hogares que se hayan visto afectados a causa del siniestro, además, dependiendo del tipo de vivienda, se extiende la ayuda.

¿Quiénes reciben este aporte monetario y cuánto es?

En esta primera nómina, Bono de Acogida Universal se entregará a 4.417 hogares349 en Ñuble y 4.068 en Biobío.

De este modo, el pago se deposita directamente a la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar, o por la Ventanilla Única del Banco Estado.

El monto a entregar del aporte es de 10 UF ($397 mil pesos).

Esto va dirigido a familias con vivienda destruida o muy afectada, según la ficha FIBE, y puede usarse para arrendar o apoyar a familiares y amigos que los estén acogiendo.

¿En qué casos se extiende la ayuda?

Este bono se extenderá por dos meses adicionales a arrendatarios, allegados y propietarios de departamentos. De este modo se complementarían tres meses de apoyo en cuanto se concreta el proceso de reconstrucción.

Cabe recalcar que esta extensión es para personas que no pudieron acceder al Bolsillo Electrónico de Emergencia para la Autoconstrucción o Vivienda de Emergencia.

