 Leticia Zamorano contrajo matrimonio con ingeniero: Excompañeros de Rojo cumplieron especial rol - Chilevisión
11/02/2026 16:34

Leticia Zamorano contrajo matrimonio con ingeniero: Excompañeros de Rojo cumplieron especial rol

La querida y recordada bailarina del programa Rojo se casó el pasado sábado con Fabián Lazo. A través de Instagram, compartió emotivos mensajes para su esposo.

Publicado por CHV Noticias

Leticia Zamorano, recordada bailarina del programa Rojo, contrajo matrimonio el pasado fin de semana con el ingeniero Fabián Lazo.

A través de Instagram, Zamorano desató una ola de reacciones tras compartir emotivos mensajes después de la boda.

"Hoy te elijo, mi Fabi, con todo lo que soy, con todo lo que siento, y con la certeza profunda de mi corazón. Te amo hoy y para siempre", señaló en una publicación.

La coreógrafa también publicó imágenes de la ceremonia, generando las inmediatas felicitaciones de sus seguidores, entre ellos excompañeros de Rojo como Maura Rivera, Christian Ocaranza y Francisco Chávez.

El especial rol de ex chicos Rojo en boda de Leticia Zamorano

La celebración, realizada el pasado sábado en una casona en Chicureo, también fue una instancia de reunión entre exintegrantes del extinto programa de talentos.

Por un lado, la cantante Carolina Soto estuvo a cargo de interpretar románticas canciones durante el matrimonio, logrando emocionar tanto a los novios como a los invitados.

Leandro Martínez, otro recordado participante de Rojo, también cumplió un rol clave en el evento, pero desde un área distinta a la música.

El músico apoyó con la instalación de pantallas LED y compartió el proceso en su cuenta de Instagram.

"Las pantallas no estaban ahí para llamar la atención, estaban para acompañar, para embellecer, para contar una historia sin decir una palabra", relató Martínez en una publicación.

