“No quise escuchar”: Querido ex cantante de Rojo debió ser operado de urgencias en el extranjero - Chilevisión

 "No quise escuchar": Querido ex cantante de Rojo debió ser operado de urgencias en el extranjero
25/11/2025 13:01

“No quise escuchar”: Querido ex cantante de Rojo debió ser operado de urgencias en el extranjero

"Ahora pienso que fue bueno que me pasara ahora y no en el verano, que es una época fuerte de trabajo para los artistas en Chile", reflexionó el intérprete tras la cirugía.

TVN

Un complejo momento de salud atravesó el cantante Mario Guerrero mientras se encontraba en Estados Unidos, pues sufrió un inesperado episodio que lo llevó a ser internado de emergencia.

Según contó el propio artista, el diagnóstico fue una apendicitis, situación que lo obligó a suspender un concierto en Talcahuano y a retrasasr su regreso a Chile.

"Fue el domingo (15) en la noche que empezó el dolor. Un dolor que uf, me acuerdo y me da algo...", contó en Las Últimas Noticias. "Yo no quise escuchar mi cuerpo", reconoció.

"Pensaba que era simplemente algo que me hizo mal (al estómago). El lunes siguiente seguía pensando lo mismo, partí a la farmacia a comprar lo que pude", recordó el intérprete, recordado por su paso por Rojo Fama Contrafama.

Mario Guerrero: "Todo pasa por una razón"

Guerrero continuó su testimonio y añadió que "el martes ya tenía que regresar, tenía un show en Talcahuano (el viernes 21), pero no resistí más y me fui a urgencias. Imagínate, tenía el vuelo a las 19:00 horas ese martes y llegué a Urgencias a las 14:00".

Sobre la cirugía, comentó: “Me dieron el alta el mismo día de la operación, que fue a las 7 de la mañana. Como a las 5 de la tarde me revisaron las heridas, me preguntaron cómo me sentía y me dieron el alta, con todos los cuidados necesarios, que tenía que acostarme”.

Finalmente, el cantante reflexionó: “Para mí esto es una lata, me cargan los hospitales. Ahora pienso que fue bueno que me pasara ahora y no en el verano, que es una época fuerte de trabajo para los artistas en Chile. Soy muy creyente y todo pasa por una razón”.

