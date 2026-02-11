 “Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo - Chilevisión
11/02/2026 08:25

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este miércoles, Yamila Reyna reapareció en redes sociales con una polémica publicación, luego de que Cecilia Gutiérrez diera a conocer la noticia de su presunto quiebre amoroso con el cantante Américo.

La situación se habría generado tras una serie de fuertes discusiones en el Festival Oro Verde en Empedrados, donde ambos participaron durante el fin de semana; sin embargo, en dicha instancia, ella ya no utilizaba su anillo de compromiso.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

A través de su cuenta de Instagram, Yamila compartió un video del orador motivacional Daniel Habif, donde él menciona: "Si yo tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mi corazón".

En esa misma línea, agrega: "Le pediría perdón por no haber tenido la fuerza de marcharme de un lugar o de una persona cuando las señales eran tan claras. Le pediría perdón a mi corazón por cada vez que ignoré sus latidos de advertencia".

"Por cada vez que lo expuse a la indiferencia de alguien que no supo apreciarlo en su totalidad. Le pediría perdón a mi corazón por haberlo dejado en manos de una persona que no lo cuidó", añade.

Acto seguido, Daniel Habif realiza una breve intervención para instar al público a pedir perdón a sus corazones por haberlo sometido a ciertas experiencias o situaciones.

"Perdón por haberte forzado a seguir amando cuando ya estabas roto, perdón por las veces que te pedí que soportaras lo insoportable y que esperaras lo inalcanzable", menciona.

Cabe destacar que Cecilia Gutiérrez aseguró que diversas fuentes le mencionaron que Yamila y Américo habían tenido una discusión en público en una bencina, acusando una actitud "violenta" por parte del cantante.

Finalmente, el video concluye con el orador diciendo: "Estás prolongando tu sufrimiento. El verdadero amor no te deja vacío, ni esperando migajas".

Revisa las publicaciones de Instagram:

11/02/2026

