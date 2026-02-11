 Viajó a Santiago por exámenes médicos y se perdió su rastro: Joven de San Antonio habría sido detenido y luego desapareció - Chilevisión
11/02/2026 14:22

Viajó a Santiago por exámenes médicos y se perdió su rastro: Joven de San Antonio habría sido detenido y luego desapareció

El joven ya lleva seis días desaparecido luego que se le perdiera definitivamente el rastro el pasado jueves 5 de febrero.

Un joven de 25 años, identificado como Aníbal Tobar Guerrero, se encuentra desaparecido tras viajar desde su natal San Antonio a Santiago a realizarse exámanes médicos. 

El hombre tenía agendada una cita para el lunes 2 de febrero, sin embargo, y debido a un retraso en su llegada, los exámenes fueron reagendados para el martes 3 de febrero, motivo por el cual Aníbal decidió permanecer en la capital. 

A partir de ahí su familia empezó a perder contacto con el joven, donde se le perdió definitivamente el rastro el jueves 5 de febrero, informó el diario El Líder de San Antonio. 

Joven desaparecido habría estado involucrado en confuso incidente

Actualmente la búsqueda de Aníbal Tobar se realiza a nivel nacional, donde su entorno afirmó que el joven vivió un confuso incidente durante su estadía en Santiago, donde habría sido detenido dos veces. 

Primero fue en la noche del miércoles 4 y donde al día siguiente habría recuperado la libertad. Más tarde, durante esa misma jornada, el joven volvió a ser detenido y según los antecedentes que ha logrado reunir la familia, quedó en libertad nuevamente la mañana del jueves 5 de febrero, donde  hasta ahora no hay noticias de su paradero.

Publicidad

