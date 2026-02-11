 Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución” Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido “Tiene una obsesión...”: UDI responde con dureza a dichos del pdte. Boric por ley de sala cuna
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 10:59

Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos

La exministra de la Corte Suprema será reformalizada por hechos nuevos por episodios ocurridos en febrero de 2024, además la audiencia incluirá a otros tres imputados.

Publicado por Lisette Pérez

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la fecha de una nueva audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco en el marco de su participación en el caso Muñeca Bielorrusa.

El martes 17 de marzo a las 09:00 horas la exministra de la Corte Suprema enfrentará imputaciones de mayor gravedad por nuevos delitos.

Según Radio Bío Bío, la Fiscalía solicitó agregar nuevos hechos que refuerzan la teoría del caso y asimismo, se elevarían las imputaciones actualesDurante dicha audiencia se evaluará el aumento del plazo de investigación, el cual vence este próximo viernes 13 de febrero.

Nueva formalización por delitos más graves

El Ministerio Público pretende formalizar a Vivanco por los delitos de cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, por los hechos ocurridos en febrero de 2024 en Santiago. A lo anterior, se añadirá una imputación por lavado de activos, en grado consumado también. 

De esta manera, la investigación integra un análisis más a fondo sobre los eventuales movimientos financieros asociados al caso, para evidenciar el flujo y la trazabilidad de dineros, así como también el destino de los recursos utilizados.

Otros imputados

La audiencia no solo afectará a la exotrora, sino que el organismo persecutor también reformalizará a Víctor Migueles (pareja de Vivanco) por cohecho reiterado. Asimismo los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado, en calidad de autores y en grado consumado.

El procedimiento se realizará en las dependencias del tribunal de Santiago, Ángela acudirá desde el Centro Penitenciario Femenino de la capital, mientras que los demás imputados serán trasladados desde el anexo Capitán Yáber.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026