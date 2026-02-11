Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos - Chilevisión

La exministra de la Corte Suprema será reformalizada por hechos nuevos por episodios ocurridos en febrero de 2024, además la audiencia incluirá a otros tres imputados.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la fecha de una nueva audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco en el marco de su participación en el caso Muñeca Bielorrusa.

El martes 17 de marzo a las 09:00 horas la exministra de la Corte Suprema enfrentará imputaciones de mayor gravedad por nuevos delitos.

Según Radio Bío Bío, la Fiscalía solicitó agregar nuevos hechos que refuerzan la teoría del caso y asimismo, se elevarían las imputaciones actuales. Durante dicha audiencia se evaluará el aumento del plazo de investigación, el cual vence este próximo viernes 13 de febrero.

Nueva formalización por delitos más graves

El Ministerio Público pretende formalizar a Vivanco por los delitos de cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, por los hechos ocurridos en febrero de 2024 en Santiago. A lo anterior, se añadirá una imputación por lavado de activos, en grado consumado también.

De esta manera, la investigación integra un análisis más a fondo sobre los eventuales movimientos financieros asociados al caso, para evidenciar el flujo y la trazabilidad de dineros, así como también el destino de los recursos utilizados.

Otros imputados

La audiencia no solo afectará a la exotrora, sino que el organismo persecutor también reformalizará a Víctor Migueles (pareja de Vivanco) por cohecho reiterado. Asimismo los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado, en calidad de autores y en grado consumado.

El procedimiento se realizará en las dependencias del tribunal de Santiago, Ángela acudirá desde el Centro Penitenciario Femenino de la capital, mientras que los demás imputados serán trasladados desde el anexo Capitán Yáber.