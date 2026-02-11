Mauricio Pinilla revela por primera vez que le diagnosticaron cáncer de piel: “Estuve 4 días internado” - Chilevisión

El exfutbolista detalló cómo se enteró que padecía esta enfermedad. "Lo pasé muy mal", sinceró el otrora delantero al compartir que está bajo tratamiento.

Mauricio Pinilla confesó por primera vez el delicado estado de salud que lo ha acompañado el último tiempo luego de ser diagnosticado con cáncer a la piel.

El exfutbolista comentó este miércoles que había ido a la clínica por una prostatitis y que, tras realizarse una serie de exámenes, determinaron que padecía este tipo de cáncer.

El delicado diagnóstico de Mauricio Pinilla

En una entrevista para La Metro FM, Pinilla destapó esta fuerte confesión que dejó impactados a los panelistas del programa "Marca personal".

Todo empezó cuando lo médicos de la clínica a la que asistió por otro motivo, indetificaron unas marcas inusuales en su dermis. "Me hiceron un monton de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel", aseguró.

"Nunca lo había contado en ningún programa. Es la primera parte, así que me tienen que quemar estas machitas", agregó.

El comentarista de fútbol, para tranquilizar el ambiente, sostuvo que se debería resolver en un corto plazo y además que: "Estoy con un tratamiento y estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione".

Pinigol atribuyó el diagnóstico a la exposición al sol por los entrenamientos. "Lo pasé muy mal. Estuve cuatro días internado en la clínica. Me salieron las defensas de mil en uno", concluyó.