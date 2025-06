“Estaba perdiendo mi vida: Mauricio Pinilla reveló complejo momento tras quiebre familiar - Chilevisión

El exfutbolista habló sobre un complejo momento tras la separación que atravesó con su esposa y el distanciamiento que tuvo con sus hijos.

Mauricio Pinilla habló sobre un complejo momento que atravesó en medio de un difícil periodo hace dos años y reveló que intentó quitarse la vida.

El exfutbolista tuvo una profunda conversación con Pamela Díaz para su programa de Youtube, Sin Editar, y repasó lo que vivió durante su quiebre con Gissella Gallardo y la posterior reconciliación familiar.

“Volví a trabajar. Estuve con una depre súper grande, con crisis de pánico. Entraba al estudio y me bajaba la crisis de pánico y no podía trabajar. Se me aceleraba el corazón, las manos mojadas, se me apretaba la cabeza, no podía hablar, no podía expresarme”, contó.

Según su reflexión, llegó a este punto ya que “se me juntó todo, me porté como el pi… Estuve haciendo cosas que no tenía que hacer, me aislé, me encerré con mi mamá que tenía cáncer de laringe, no salía, no hacía vida social. Me ponía a chupar solo en la casa”.

Pero fue el mismo otrora seleccionado de La Roja quien decidió ponerle un punto final a esto y optó por buscar ayuda: “Llegué un día y dije ‘no puedo seguir así, quiero recuperar a mi familia, recuperar a mis cabros chicos y dar vuelta la página’ y me metí en un tratamiento para las crisis de pánico de ansiedad y la depresión”.

El complejo momento de Mauricio Pinilla

Sin embargo, la depresión y las crisis de pánico no fueron el único problema, ya que a raíz de esto Mauricio Pinilla atravesó por otro complejo momento en que incluso pensó en quitarse la vida.

“Lo pasé como el pi… Estuve cuatro meses que lo pasaba muy mal, muy mal. Ahora estoy impecable, me levanto feliz con energía. Me siento útil, antes me costaba. Lo sufrí mucho, llegué a momentos en que quise quitarme la vida”, confesó.

El exdelantero sinceró que “lloré un montón, sufría porque estaba perdiendo mi vida. Me veía lejos de los niños, no me pescaban, yo no los pescaba a ellos, no tenía contacto físico con ellos. Me estaba volviendo loco”.

“Quería desaparecer”, aseguró.