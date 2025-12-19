 “Entréguenmelo al tiro”: Aka4.20 causó revuelo tras protagonizar accidente de tránsito en La Reina - Chilevisión
19/12/2025 09:27

“Entréguenmelo al tiro”: Aka4.20 causó revuelo tras protagonizar accidente de tránsito en La Reina

El artista tuvo el accidente el mismo día en que Ignacia Antonia, pareja y madre de su bebé, había sido dada de alta en la clínica por el nacimiento de su hija.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, el cantarte urbano Bastián Demonte, también conocido como "Aka4.20" protagonizó una fuerte polémica tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un conductor de aplicación en la comuna de La Reina.

La situación generó revuelo y declaraciones cruzadas entre la versión del cantante y los testigos del hecho, dado que Demonte publicó una serie de historias ofreciendo recompensa a quien le diera el nombre del conductor de aplicación.

¿Qué pasó con Aka4.20?

"Urgente. Cualquier dato de este h... avisar. Recompensa pa' hoy mismo. Necesito ubicarlo con máxima urgencia. La casa, lugar donde esté, donde lo vean. Entréguenmelo al tiro. No son 100 lucas de recompensa", escribió Aka4.20.

En esa misma línea, el cantante urbano también pidió ayuda para ver las cámaras de Santiago y luego borró las publicaciones que fueron recopiladas por Infama, quienes también compartieron el relato de una testigo: "Este c... del Aka4.20 lo atropelló, le rajó la bici al panita que andaba trabajando. H... patético".

Ese no fue el único relato culpando al artista, lo que generó una ola de críticas y comentarios de odio. Momentos más tarde, el intérprete decidió explicar lo sucedido en sus redes sociales.

"Iba de camino a hacer unas cosas, en la esquina del Mall Plaza Egaña. En el semáforo, se me cruza una bici Rappi en rojo. Lo que tengo entendido es que, para cruzar por un lugar donde no hay ciclovía, debo bajar de la bicicleta y avanzar como peatón", señaló Demonte.

Por otro lado, comentó: "Yo emp..., cuatro días siendo papá, y la gente diciéndome: ‘Tranquilo, tienes mucho que perder'. No porque canto vale menos que el de otra persona. Me saco la ch... todos los días trabajando en mi carrera y, como todos, me cuesta esfuerzo".

"La gente que se quedó en el lugar me ayudó mandándome videos y mensajes, pero como saben, era indocumentado y ahora, para encontrarlo, se me hará imposible conseguirme el nombre", sentenció el cantante.

Durante la misma jornada, Ignacia Antonia, pareja y madre de la hija de Aka4.20 había sido dada de alta por el nacimiento de su bebé, lo que preocupó a sus seguidores, pero él aclaró que no iban en el vehículo.

"Gente, guárdese su comentario si no estuvo ahí, que si mañana le pasa a un familiar suyo, la impotencia que va a tener por no saber el nombre por ser indocumentado, los quiero ver", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

