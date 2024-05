Ignacia Antonia y Aka4:20 confirmaron su relación con romántica declaración - Chilevisión

Tras una serie de especulaciones, la influencer y el cantante urbano confirmaron su romance a través de Instagram con una romántica declaración y luego, Ignacia Antonia entregó detalles inéditos de su relación.

Este miércoles, Ignacia Antonia confirmó oficialmente su romance con Aka4:20, tras una ola de rumores que los vinculaban desde mediados de abril cuando aparecieron juntos durante el concierto de Cris MJ en el Movistar Arena.

La influencer se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la avant premiere de la película "The Idea Of You", donde compartió fotografías que abrieron el espacio para que el cantante urbano le declarara su amor en público.

Ignacia Antonia confirmó romance con Aka4:20

"Todavía no estamos pololeando, pero me siento muy feliz. Nos estamos conociendo. Estoy contenta. Muy en paz, la verdad y creo que eso es lo más importante", señaló Ignacia Antonia a LUN.

En esa misma línea, agregó: "Obviamente lo ubicaba de nombre y él, supongo, a mí, pero él me habló por Instagram y comenzamos a conversar. No sé en qué momento hablamos tanto... no sé en qué momento empezamos a agarrar tanto vuelo. La verdad es que me siento cómoda, creo que eso es súper importante cuando uno está conociendo a alguien: sentirse bien y feliz. Para eso es ¿No?".

Por otra parte, al ser consultada sobre qué falta para poder estar juntos como pareja, Ignacia explicó: "Quízas un poco más de tiempo. La verdad es que no sé".

Respecto a lo ocupadas que son las carreras de ambos y cómo compatibilizan sus proyectos personales con una relación, Ignacia Antonia declaró: "Siento que es mejor porque yo lo puedo entender y él a mí. Eso es una parte buena, estar con alguien que te aporta y que entiende lo que tengo que hacer".

La estrella de TikTok publicó fotos en la alfombra roja de la avant premiere donde incluso compartió con la actriz Anne Hathaway y el cantante urbano le confesó su amor, haciendo estallar las redes sociales.

"Miro, me enamoro, después miro de nuevo, me enamoro de nuevo. Me voy, miro de vuelta, me enamoro", escribió Aka4:20 y la influencer respondió: "¿Por qué eres tan lindo?".

Finalmente, la pareja siguió revolucionando a sus seguidores, puesto que Ignacia Antonia publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde aparece en un ascensor mientras que el cantante urbano la abraza por la espalda.

Revisa las publicaciones de Instagram: