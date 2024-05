“Fue maravilloso”: Eli de Caso recordó solidario gesto de Felipe Camiroaga tras perder su trabajo en televisión - Chilevisión

La presentadora de televisión recordó cuando el fallecido animador la ayudó ante un difícil momento económico y de salud.

Eli de Caso reveló un noble gesto que tuvo el fallecido animador Felipe Camiroaga cuando la presentadora perdió su trabajo en televisión, además de enfrentar un díficil escenario económico y de salud.

Así lo reveló Eli en el programa de Youtube de Kike Morande, precisando que en primera instancia que: "No tenía plata ahorrada y estaba enferma. Entonces me quede sin pega, sin plata. Afortunadamente yo me había comprado una casa con algunos comerciales que había hecho y esa casa yo la vendí y con eso salí adelante".

Posteriormente, Eli de Caso reveló que dicha situación la llevó a retomar su trabajo en venta de seguros, siendo en ese contexto que Felipe tuvo un acto de solidaridad con ella.

“Volví a los seguros. El único que me dio los seguros, que fue maravilloso, fue Felipe Camiroaga, que me pasó todos sus seguros”, detalló.

En esa misma línea, la comunicadora indicó que otras dos personas del espectáculo también la ayudaron: “¿Y sabes quién más? Cristián Sánchez y el Pato Laguna. Ellos tres me ayudaron”.

Finalmente Eli reflexionó: “Yo pensé que mucha gente me iba a dar los seguros y no fue así. Uno cree que las personas que en algún momento dado se mostraron amorosos o cariñosos contigo es verdadero, y cuando tú les tocas la puerta no pasa nada”.