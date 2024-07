Mamá de joven atropellada estremeció con crudos detalles: “No me vengan a decir que...” - Chilevisión

Soraya Villarroel expuso en Contigo en la Mañana algunos antecedentes que ha recibido por parte de testigos del suceso ocurrido en Vitacura, asegurando que el responsable del atropello no le prestó ayuda a su hija.

Soraya Villarroel, madre de la joven de 21 años que murió atropellada en un paso peatonal de Vitacura, estremeció al revelar más antecedentes del siniestro vial perpetrado por un sujeto identificado como médico.

El presunto conductor correspondería a José Gregorio Colina Flores, quien según indicó la mujer a Contigo en la Mañana, en ningún momento le prestó ayuda a su hija luego del suceso.

Nuevos antecedentes del atropello

Al ser consultada sobre alguna explicación otorgada por el médico tras el atropello, Soraya señaló que sólo sabe lo que dice el parte policial y algunas declaraciones de testigos.

Sobre el primero, sostuvo que "él dijo que mi hija pasó corriendo". Pero esto mismo quedaría desmentido con los registros de cámaras del edificio, dando cuenta que la joven caminó por el paso peatonal y de pronto, a gran velocidad, apareció este auto que salió del estacionamiento.

Sobre el individuo que actualmente se encuentra en libertad, Soraya contó indignada que "ayer estaba tomando sol. Y esto es todo lo que puedo contar".

Testimonio de testigos

Continuando con la exposición de estos detalles, Soraya indicó que "hay testigos que dicen que él nunca le prestó ayuda a mi hija".

"Primero la atropelló, la arrastró y luego se detuvo. Bajó del auto, prendió las luces y llamó a la mamá por celular para que se contactara con los abogados, y lo único que gritaba es que era médico", complementó.

Asimismo refutó la hipótesis de que el conductor no se percatara del atropello.

"Es imposible lo que él hizo. Patente me queda el hecho de que la arrastró por muchos metros, no paró... Cuando en un auto manejas y sientes una piedra grande, de detienes. No me vengan a decir que no la sintió", sentenció la madre de la víctima.