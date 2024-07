“En cualquier momento me puedo morir”: Turrón compartió desgarradora confesión sobre su salud - Chilevisión

El humorista de Millenium Show dio a conocer que un porcentaje alarmantemente bajo de su corazón es el que lo mantiene con vida.

El recordado humorista de Millenium Show, Mario Moreno, quien es más conocido por como "Turrón" ha causado preocupación entre sus seguidores.

Y es que ahora él mismo dio a conocer una delicada noticia en relación a su salud, esto solo algunos días después de que su polola, Patricia Cid, le pidiera matrimonio.

Recordemos que esto ocurrió en el Cristo Redentor en Brasil, tras una romántica idea que surgió de su pareja. Pero esta buena noticia se vio opacada poco más tarde.

"Pienso que al otro día no voy a amanecer"

"Sólo funciona un 25%", fue lo que indicó Moreno en relación al estado de su corazón tras sufrir un infarto. Como secuela de esto, se vio comprometida su memoria a largo plazo.

"Hay hartas cosas que no me acuerdo", aseguró sobre el escenario que actualmente marca su vida. "Antes de dormir pienso que al otro día no voy a amanecer", sinceró.

"En cualquier momento me puedo morir"

"Tengo claro, mi polola sabe que en cualquier momento me puedo morir en sus brazos", fue parte de lo que señaló en el programa Todo va a estar bien. "Un infarto más y era (...) Tengo el 25% de mi corazón vivo. El otro 75% está negro, está malo", cerró.