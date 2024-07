Polola de “Turrón” le pidió matrimonio en medio de la multitud: Así fue la reacción del humorista - Chilevisión

La noticia fue compartida por la joven en redes sociales junto a un video que capturó esta romántica petición a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil.

El humorista Mario Moreno, más conocido como "Turrón", dio un nuevo e importante paso junto a su pareja, Patricia Cid Monsalves. Y es que la relación entre ambos, más allá de su diferencia de edad de casi 30 años, tomó un rumbo aún más formal tras una propuesta de matrimonio.

Este vínculo se dio a conocer públicamente en agosto de 2023, cuando ambos comenzaron a compartir fotos juntos. Pero una de las cosas que más llamó la atención fueron sus edades, ya que ella tiene 30 años y el comediante 56.

Petición de matrimonio

La joven oriunda de Temuco compartió la noticia en sus redes sociales y reveló como ocurrió esta petición, la cual surgió como una sorpresa.

Aprovechando un viaje a Brasil que tenían planificado, Patricia decidió pedirle matrimonio a Turrón en los pies del Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

Tal como se observa en el registro, el humorista reaccionó un tanto sorprendido a la situación que estaba ocurriendo en medio de la multitud.

Y es que la joven fue quien se arrodilló a su lado, mostrándole una pequeña caja. Mientras que él la observó, le dijo que sí al asentir con su cabeza, y luego se abrazaron, poniéndose el anillo respectivo.

La historia de amor

La historia de ambos se remonta desde hace mucho tiempo y así lo reveló Patricia al catalogar a su actual novio como "amor platónico".

En entrevista con La Cuarta, la masajista relató que a los 8 años conoció a Moreno a través de la televisión, precisamente el Festival de Viña.

"De repente apareció este dúo humorístico y vi entrar al Turrón. Lo empecé a observar y le dije a mi mamá ‘grábalo’, porque ella tenía su VHS listo para comenzar a grabar a sus cantantes favoritos", sostuvo.

"Me gustó porque hacía un papel así como de niño, jugando con un bolso que era su perro. Yo quedé hipnotizada, dijo que tenía 8 años, y yo en mi inocencia dije ‘tiene 8 años, como yo’. Lo empecé a ver todo el rato, me encantó la rutina, su humor era sano, de niño, me gustó", agregó.

Finalmente ella lo buscó y se conquistaron mutuamente, comenzando así esta relación que ahora dará el siguiente paso hacia el matrimonio.