Yeri Mua desmiente rumores de infidelidad con Aka4:20 y acusa montaje - Chilevisión

La influencer mexicana aseguró que fue víctima de un montaje en donde se crearon capturas de pantalla que revelaban un supuesto interés de carácter sexual por parte de Aka4:20, quien tiene una relación con Ignacia Antonia.

Este sábado Yeri Mua respondió a los rumores que la vinculaban en una presunta infidelidad con Aka4:20 y aseguró que se trató de un montaje, a pesar de las declaraciones del cantante urbano a través de Instagram.

Las especulaciones comenzaron este viernes, cuando se viralizaron unas supuestas capturas de pantalla de la influencer mexicana, en donde se revelaba el supuesto interés de carácter sexual por parte del cantante hacia ella, quien habría decidido bloquearlo por encontrarse en pareja y además adjuntó una imagen de él junto a Ignacia Antonia.

La supuesta infidelidad entre Yeri Mua, Aka4:20 e Ignacia Antonia

Acto seguido, el cantante urbano publicó una historia en su cuenta de Instagram donde señaló: "La vida gira. Aprendí a no confiar en nadie. Cualquiera puede decir lo que quiera, hablar e inventar lo que sea de relación o vida. Anda tú a ver que te la creas".

En esa misma línea, agregó: "Soy hombre y tengo mis pantalones bien puestos. No fallaría a la mujer que tengo a mi lado. Si antes alguien habló conmigo, bien, está súper. No hay nada de malo en ello, pero hace un mes estoy feliz. Nada puede arruinarlo.

Al respecto, la influencer mexicana señaló: "Las supuestas capturas que se están ventilando son fake. Yo soy de México y mi vida está acá. No me he mentido en ninguna relación ajena ni nada. Saludos a la gente de Chile y Argentina que me ven, pero no sé con qué afán me quieren relacionar de manera negativa con personas que no conozco".

Finalmente, ni Ignacia Antonia ni Aka4:20 se pronunciaron a las declaraciones de Yeri Mua, a pesar de la insistencia de los seguidores por conseguir la declaración de la influencer chilena y en cambio, decidieron pasar juntos un fin de semana en la nieve.

Revisa las historias de Instagram: