¿Hubo engaño? Así comenzó la polémica de supuesta infidelidad de Ak4:20 a Ignacia Antonia con Yeri Mua - Chilevisión

Todo habría comenzando mediante redes sociales a poco tiempo de que el cantante urbano confirmara su relación con la influencer nacional, Ignacia Antonia.

La relación entre Ignacia Antonia y el cantante urbano Ak4:20 no ha dejado indiferente a nadie, tanto así que ya surgió una polémica que llegó hasta México, debido a una supuesta infidelidad.

Todo habría comenzado con la viralización en redes sociales de una supuesta historia de la influencer mexicana Yeri Mua, donde insinuó que el intérprete de "Skyline" habría tenido intenciones con ella.

“Ese vato me quería... (...) No más que lo bloqueé porque soy muy mega fiel a mi amorcito, pero ojalá si sean felices no más. Soy chismosa”, expresaba el supuesto escrito de Yeri sobre la captura de un romantico video de la pareja.

Aka 4:20 respondió a acusación de infidelidad

Tras la bullada viralización del supuesto registro de la influencer mexicana en redes, el cantante urbano no hizo esperar su respuesta, desmintiendo la acusación de supuesta infidelidad a su actual pareja Ignacia Antonia.

“Soy hombre y tengo mis pantalones bien puestos, no fallaría a la mujer que tengo a mi lado”, expresó el artista mediante a sus historias de Instagram.

“Si antes alguien habló conmigo, está súper, no hay nada de malo en ello, pero hace un mes estoy feliz, nada puede arruinarlo”, agregó.

La aclaración de Yeri Mua

Debido al revuelo que causó los supuestos rumores de infidelidad, Yeri Mua también salió a desmentirlos también mediante a sus redes sociales.

“Las supuestas capturas que están ventilando son fake, yo soy de México y mi vida está acá. No me he metido en ninguna relación ajena, ni nada”, escribió la intérprete de la "Línea del Perreo".

“No sé con qué afán me quieren relacionar de manera negativa con personas que no conozco. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y para la otra hagan mejores montajes”, concluyó.