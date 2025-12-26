Récord de comunas afectadas: Enel confirma cortes de luz para el último fin de semana del año en Santiago - Chilevisión

26/12/2025
14:12
Récord de comunas afectadas: Enel confirma cortes de luz para el último fin de semana del año en Santiago
Enel informó que este fin de semana, el último de 2025, habrá nuevos e importantes cortes de luz en 15 comunas de Santiago.
Se trata de los trabajos que la compañía programa periódicamente para realizar mantenciones y mejorar la calidad del servicio.
En esta oportunidad, los cortes de energía ocurrirán los días sábado 27 y domingo 28 de diciembre, y las comunas afectadas serán: Maipú, Peñalolén, Macul, Santiago, Lo Prado, Las Condes, Quilicura, Providencia, Cerrillos, Pudahuel, Ñuñoa, Vitacura, Lo Barnechea, Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda.
Vuelven con todo: Estos son los cortes de energía del último fin de semana del año
Sábado 27
- Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Peñalolén: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- Macul: desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.
- Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Lo Prado: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Domingo 28
- Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.
- Huechuraba: desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
