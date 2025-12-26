 Récord de comunas afectadas: Enel confirma cortes de luz para el último fin de semana del año en Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía pide 14 años de cárcel para Manuel Monsalve por violación y abuso sexual Pareja de Jara apunta a la clave del triunfo de Kast: “Costo de ser continuidad de un gobierno mal evaluado” Partido Nacional Libertario negó vínculo con influencer formalizado por explotación sexual infantil VIDEO | Justicia condena a vecina por ruidos molestos de su perro y la obliga a tomar medidas VIDEO | Violenta riña en Maipú: Conductor golpeó a otro por saltarse la fila para salir de un mall
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/12/2025 14:12

Récord de comunas afectadas: Enel confirma cortes de luz para el último fin de semana del año en Santiago

Los cortes de energía afectarán a las siguientes comunas: Maipú, Peñalolén, Macul, Santiago, Lo Prado, Las Condes, Quilicura, Providencia, Cerrillos, Pudahuel, Ñuñoa, Vitacura, Lo Barnechea, Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda.

Publicado por CHV Noticias

Enel informó que este fin de semana, el último de 2025, habrá nuevos e importantes cortes de luz en 15 comunas de Santiago.

Se trata de los trabajos que la compañía programa periódicamente para realizar mantenciones y mejorar la calidad del servicio. 

En esta oportunidad, los cortes de energía ocurrirán los días sábado 27 y domingo 28 de diciembre, y las comunas afectadas serán: Maipú, Peñalolén, Macul, Santiago, Lo Prado, Las Condes, Quilicura, Providencia, Cerrillos, Pudahuel, Ñuñoa, Vitacura, Lo Barnechea, Huechuraba, Pedro Aguirre Cerda.

Vuelven con todo: Estos son los cortes de energía del último fin de semana del año

Sábado 27

  • Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Peñalolén: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Macul: desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

  • Santiago: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Lo Prado: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

  • Las Condes: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

  • Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 28

  • Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

  • Huechuraba: desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

“Primera vez en siglos”: Marcela Vacarezza respondió odiosos comentarios tras foto con su hermana Adriana

La psicóloga y esposa de Rafael Vacarezza tuvo una íntima celebración de Navidad con su familia, donde también participó su hermana mayor. Esto provocó una serie de comentarios en Instagram que ella decidió enfrentar.

26/12/2025

“¿Por qué tan agresivo?”: El tenso cruce de Chino Ríos con Primer Plano al captarlo con nueva pareja

En un adelanto del capítulo de este domingo, el estelar de Chilevisión mostró el momento en que el extenista evitó responder las consultas del programa y lanzó el micrófono al suelo.

26/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025